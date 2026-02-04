接軌2大新制！台灣保險業面「轉骨」 專家警示：幣別錯配、利率風險是最大挑戰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-04 21:09

台灣將於 2026 年正式接軌 IFRS 17 新會計制度與 TW-ICS 新一代清償能力制度 。勤業眾信指出，新制度雖然大幅提升資訊揭露透明度，但也強化了保險業面臨的結構性挑戰，特別是資產與負債幣別錯配及利率風險 。保險業者應從過去的投資導向轉向以負債為核心的資產配置策略，逐步建立匹配負債特性的投資組合，並透過精算技術提升評價產出效率，以實現資產負債部位的即時監控 。

接軌2大新制！台灣保險業面「轉骨」 專家警示：幣別錯配、利率風險成2大挑戰。（圖:shutterstock)）

在過去數年，多家保險公司預期 IFRS 17 與 TW-ICS 的導入將對經營管理產生重大影響，因此紛紛重新檢視資產負債管理目標，並調整商品策略、投資策略及風險管理架構 。這些公司在繁重的接軌作業之外，同時也重新規劃整體資產負債管理策略 。隨著台灣即將在 2026 年正式實施新制，這些率先準備的公司，除了能更順利完成制度轉換，也更有信心在新架構下制定清晰的策略方向 。

勤業眾信管理顧問精算團隊執行副總經理林昱伶指出，兩項制度的導入雖提升了透明度，但無法根本改變保險公司的經營本質與結構性挑戰 。在台灣的金融環境下，保險業長期存在的資產與負債幣別錯配問題，短期內仍難以完全解決，且其影響在新制度架構下將更加顯著 。

林昱伶認為，主管機關已針對該議題提出相關配套法規，期望降低衝擊，未來保險公司的經營重點將在於如何搭配政策方向及市場趨勢，制定具前瞻性的資產負債管理策略 。

林昱伶建議，業者可評估採取「以負債為核心」的資產配置策略，逐步建立足以匹配負債特性的資產組合，以降低整體風險 。至於剩餘風險，仍有賴可行的負債避險工具及相關法規調適，協助業者強化利率風險管理 。

勤業眾信管理顧問精算團隊執行副總經理陳冠宇指出，利率風險的即時監控將是未來關鍵課題 。目前保險實務上的負債評價流程仍相對耗時，若能透過精算技術與工具的精進，加速負債衡量與產出效率，將有助於保險公司更即時掌握資產負債部位變動，並據此擬定相應的避險策略 。