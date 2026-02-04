鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-04 14:50

騰訊控股 (00700-HK) 周三 (4 日) 股價下跌，此前其騰訊旗下的 AI 應用程式「元寶」在春節期間推出的「10 億紅包」活動，遭自家通訊應用微信屏蔽。

受到消息面影響，騰訊周三應聲下跌約 3% 至 4%，表現遜於大盤。

先前許多用戶發現，元寶紅包的分享連結在微信中已無法直接開啟，頁面顯示「網頁包含誘導分享、關注等誘導行為內容」，要求用戶需複製網址至瀏覽器才能繼續。隨後，微信官方發布公告，強調將針對春節期間過度行銷、誘導分享等違規行為進行打擊，並表示已收到用戶投訴，指元寶的活動干擾了平台生態秩序與用戶體驗。

此次封禁的核心在於元寶觸碰了「誘導分享」的紅線。元寶的規則設計為每邀請一位好友領取，分享者的抽獎次數便增加一次，這種機制鼓勵用戶將連結轉發至社交圈的每個角落。然而，這種「病毒式」擴張導致大量微信群組被紅包連結占據，甚至有用戶反映原本的家人群變成了「紅包任務群」，引發退群或踢人等強烈反彈。

騰訊董事長馬化騰曾對此活動寄予厚望，希望元寶能重現 11 年前微信紅包橫掃市場的奇蹟。但在 AI 入口爭奪戰日益激烈的背景下，微信選擇維護其國民級社群工具的公信力與用戶體驗，若對自家人網開一面，微信多年建立的規則體系將無以為繼。