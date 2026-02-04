鉅亨網新聞中心 2026-02-04 16:51

港股市場周三 (4 日) 主要表現分歧，恒生指數全日維持震盪回升態勢，最終收漲 0.05%，報 26847.32 點；國企指數微跌 0.05%；受科技權重股拖累，恒生科技指數表現最弱，收跌 1.84%。

今日科網股普遍下挫，市場情緒受美股 AI 軟體拋售潮影響而顯著惡化。騰訊控股收跌 3.96%，報 558.0 港元，全日成交額達 340.31 億港元，高居榜首。消息面上，騰訊旗下微信近期因調整「元寶紅包」分享機制引發關注，目前已緊急改回「口令紅包」。此外，受 AI 技術替代威脅及美股情緒傳導，SaaS 板塊遭遇集體拋售，金蝶國際大跌 12.64%，微盟集團跌 8.26%。

‌



相較於科技股的低迷，傳統價值板塊表現亮眼。煤炭股全天強勢，飛尚無煙煤飆升 20%，兗礦能源與中煤能源分別上漲 10.58% 及 8.02%。分析認為煤炭供應收窄且需求改善，預計煤價中樞有望穩步回升。

房地產股震盪走高，世茂集團大漲 14.86%，新城發展與融創中國漲幅均優於大盤。華泰證券指出，上海啟動二手住房收儲試點，為市場存量去化注入動能，有助於地產股估值修復。航空股齊漲，中國國航與中國東方航空漲幅均超過 6%。

新股方面，國恩科技（H 股）首日掛牌表現強勁，收漲 11.56%。該股公開發售獲得超過 2251 倍認購，反映市場熱度高漲，且上市首日即獲調入港股通名單。此外，光伏板塊於午後受消息提振，信義玻璃漲 5.88%。市場傳聞馬斯克團隊近期祕密走訪中國光伏企業，重點考察鈣鈦礦等技術路線，進一步刺激了相關標的的表現。