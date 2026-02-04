被警方帶走？大潤發母公司高鑫零售：暫時無法與執行長李衛平聯繫

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-04 10:41

大潤發母公司高鑫零售說，暫時無法與執行長李衛平聯繫。（圖：Shutterstock）

公告稱，截至本公告日期，據董事所深知、盡悉及確信，該事項與本集團之業務及營運並無關聯。有鑑於此，董事會認為，該事項對本集團並無重大不利影響，且本集團之業務及營運維持正常。在此期間，本集團之日常業務營運及管理將由本公司董事會主席華裕能暫時負責。

據《澎湃新聞》報導，近日有消息稱李衛平被警方帶走協助調查，上周五開始已未出現在公司。

2025 年 11 月 30 日晚間，高鑫零售在港交所發布公告，李衛平擔任高鑫零售執行董事兼執行長，沈輝因家庭事務原因辭任高鑫零售執行董事、執行長職務，相關人事變動均自 2025 年 12 月 1 日起正式生效。沈輝任高鑫零售執行董事、執行長不足兩年。

李衛平，47 歲，已在零售行業深耕 26 年，她於 2018 年加入盒馬，先後擔任華北北京大區總經理、盒馬鮮生執行長等職務，帶領盒馬團隊從區域扭虧為盈到負責全國業態。

2007 年 6 月至 2018 年 8 月，李衛平任職於樂天超市公司，曾擔任法定代表人及樂天華北區總經理。

1999 年 7 月至 2007 年 6 月，李衛平任職於華潤超級市場公司，歷任採購經理及高級經理。

李衛平在 1999 年 6 月在北京機械工業學院獲得機械工程與信息自動化專業學士學位。

2025 年 11 月 11 日晚，高鑫零售公布截至 2025 年 9 月 30 日止六個月之中期業績。高鑫零售收入為人民幣 305.02 億元，較一年前減少 12.1%；權益股東應佔虧損 1.23 億元，去年同期溢利 2.06 億元；每股基本虧損 0.01 元。