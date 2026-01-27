鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-27 15:20

AI 競爭日趨白熱化的當下，騰訊正試圖以最擅長的社交打法復刻當年微信支付「搖一搖」的輝煌。

騰訊控股 (00700-HK)董事會主席馬化騰周一 (26 日) 晚間在公司年會上稱 2025 年將是「AI 大年」，並正式啟動旗下 AI 應用程式「元寶」2 月開始的春節 10 億元現金紅包活動，並披露此前被列為「絕密項目」的社交功能「元寶派」進入內測階段。

上述舉措標誌著騰訊已將 AI 產品的用戶拓展和活躍度提升至前所未有的戰略高度，欲藉社交基因與高額補貼雙管齊下，搶佔 AI 應用的制高點。

馬化騰在年會上毫不掩飾對 AI 領域的重視。稱儘管在社區團購、外賣等領域穩步推進，但騰訊「唯一花錢投入比較多的就是 AI」。要配合此策略，騰訊不僅在資金上下重注，更在產品形態上打出差異化牌。春節期間的 10 億現金紅包活動正是延續了 2015 年春晚「搖一搖」紅包的成功經驗，當年微信藉此綁定數億用戶，一舉改寫中國行動支付格局。

此次元寶 App 將在春節期間開放預約與瓜分紅包，單一紅包最高可達萬元，還設有每日限量「萬元小馬卡」等激勵方式，力圖在短時間內形成強大的用戶湧入效應，為後續社交功能的推廣打下基礎。

然而，靠靠補貼並不足以構成持續的競爭優勢，騰訊更深層的佈局在於將 AI 深度嵌入高頻社交場景。這次曝光的「元寶派」功能即體現了這一點。

與傳統的「一對一」對話式 AI 不同，「元寶派」允許使用者創建或加入興趣群組，AI 不僅可協助完成任務，更能參與即時社交互動，例如總結群聊要點、監督健身或閱讀等興趣打卡，甚至進行圖片二次創作，生成梗圖與表情包。值得關注的是，此功能已打通微信與 QQ 的社交鏈，用戶可輕鬆將「派號」或邀請連結分享至朋友圈與好友，實現快速拉新。

未來的公測版更打算整合騰訊會議音視頻能力，上線「一起看」「一起聽」等玩法，讓用戶與好友同步觀影、聽歌，從而把 AI 從效率工具轉化為增強群體互動的連接器。

在科技層面，騰訊也不斷強化底層能力以支援這些創新玩法。騰訊周一發布了混元圖像 3.0 圖生圖版本，並同步在元寶上線，支援複雜圖片編輯、多圖融合、風格轉換及舊照片修復等功能，這為「元寶派」的創意玩法提供了堅實基礎。

同時，混元團隊過去一年進行了結構調整，吸收大量博士及 AI 原生人才，持續改善模型性能與安全性，以應對行業對 AI 倫理與隱私的關切。

不過，元寶曾在 1 月初因輸出不當言論引發爭議，AI 訪問群聊記錄以提供總結服務也觸及隱私紅線，這提醒騰訊在推進社交化過程中必須審慎處理技術與倫理的邊界。

專家指出，騰訊這次「左手重金補貼，右手社交裂變」的組合拳，凸顯其在 AI 商業化落地上的迫切感。

經歷過去一年的產業混戰，騰訊希望藉助社交鏈的壟斷優勢，以「閃電式改造」培養用戶 AI 使用習慣，抵禦字節跳動、百度、阿里等在 AI 入口的猛烈攻勢，例如百度「文心助手」同期投入 5 億聯動北京春晚，字節跳動「豆包」冠名央視春晚，阿里「千問」加快生態打通，AI 戰場已進入貼身肉搏階段。

用戶對騰訊的新措施則反應不一。一方面，高額現金刺激使元寶 App 預約量激增，不少用戶認可「紅包 + 社交」組合在春節場景中的契合度，AI 拜年話術與群娛功能帶來新鮮體驗。

另一方面，也有聲音質疑紅包的實際獲得感，認為 10 億元分攤後人均金額有限，難以形成強吸引力。更大的挑戰在於用戶留存，缺乏微信天然關係鏈支撐，短期流量能否轉化為長期黏性仍是未知數。

歷史經驗顯示，2019 年百度春晚紅包用戶留存率僅約 2%，騰訊若不能在設計上突破體驗瓶頸，恐將重蹈覆轍。

更深層來看，這是騰訊在短片、電商等領域遭遇瓶頸後，試圖以 AI 社交重構成長引擎的一場背水一戰。馬化騰的策略傾斜已十分明確，集中資源打磨混元大模型，依托微信、QQ 的社交底盤與騰訊視頻、QQ 音樂等內容生態，將 AI 定位為「社交氛圍組」，打造「人 + 人 + AI」的互動新場景，避免與專注單點任務的對手陷入同質化競爭。