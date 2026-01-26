鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-01-26 14:10

隨著 2026 年春節將至，中國科技巨頭紛紛展開密集的紅包攻勢，試圖透過龐大的現金獎勵在 AI 產品賽局上佔領先機。騰訊 (00700-HK) 與百度 (09888-HK) 先後宣布將在春節期間啟動大規模紅包活動，兩大龍頭累計投入金額預計超過 15 億元 (人民幣，下同)。

春節紅包大戰開打！騰訊、百度豪撒15億人民幣 爭奪用戶生態。(圖:shutterstock)

百度率先發布了「文心助理」春節現金紅包活動通知，預告將從 1 月 26 日持續至 3 月 12 日。用戶只需在百度 APP 使用文心助手，即有機會參與瓜分高達 5 億元的現金紅包，單人獎勵上限可達 1 萬元。

此外，百度也進一步深化與傳統媒體的合作，正式成為《2026 北京廣播電視台春節聯歡晚會》的首席 AI 合作夥伴，透過線上線下的整合行銷，強化其 AI 產品的品牌滲透力。

騰訊方面，以旗下的 AI 助手「元寶 APP」作為主要戰場，豪擲 10 億元現金發起大規模回饋活動。該活動定於 2 月 1 日正式上線，紅包形式多樣，除了每日登錄領取的現金紅包外，用戶還能透過完成特定任務參與抽獎，其中最受矚目的莫過於限量 100 張、單張價值 1 萬元的「現金小馬卡」。

為了發揮騰訊在社群領域的優勢，活動還設計了「分享紅包」功能，支持用戶將紅包轉寄至微信與 QQ 群組，實現由元寶出資、好友共同拆領的互動模式。

據內部知情人士透露，元寶 APP 即將迎來全新玩法，目前已針對部分用戶啟動內測邀約。值得注意的是，在騰訊最新公布的產品介面圖中，底部的導覽列悄然新增了一個名為「派」的入口，外界預測這可能與即將上線的新功能密切相關。