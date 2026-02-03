鉅亨網編輯林羿君 2026-02-03 11:02

三星電子與 SK 海力士的市值，可望首度超越兩家中國網路巨頭阿里巴巴 (09988-HK) 與騰訊控股 (00700-HK) ，凸顯全球人工智慧（AI）熱潮演進，已徹底重塑亞洲科技產業的投資動態。

中韓AI國策走岔路！三星、海力士市值有望首度超越阿里與騰訊。(圖:shutterstock)

週二交易時段，三星電子與 SK 海力士的合計市值達到 1.11 兆美元，略微超過阿里巴巴與騰訊這兩家在香港上市的中國最大科技企業。

這一里程碑再次印證，AI 投資狂潮正快速轉向基礎設施層面，也讓身處產業供應鏈核心的南韓晶片製造商成為最大受益者。相較之下，長期被視為亞洲科技崛起象徵的阿里巴巴與騰訊，因業務重心仍以電商為主、AI 佈局尚處早期，聲勢逐漸被蓋過。

這場排名更迭同時揭示了兩國截然不同的發展策略：南韓選擇將自身定位為輝達等全球產業龍頭的重要供應商，而中國則將重心放在實現科技自主與自給自足。

富蘭克林坦伯頓全球投資投資組合經理 Yiping Liao 表示，韓國高度聚焦於科技供應鏈的特定環節，而中國則致力於打造端到端的完整 AI 技術棧。海力士與三星股價之所以表現亮眼，主因在於市場正處於前所未有的記憶體緊縮週期。

今年以來，三星電子股價已上漲 34%，SK 海力士更大漲約 37%。相較之下，阿里巴巴在香港市場僅上漲約 14%，騰訊今年以來則幾乎持平。

這兩家南韓大廠之所以表現強勁，主要受惠於其在最先進高頻寬記憶體（HBM）晶片上的布局，這類晶片正是輝達等 AI 加速器的核心關鍵，並且能從願意支付溢價的雲端服務商需求中直接受益。

同時，DRAM 與 NAND 供應雙雙出現創紀錄短缺，也進一步賦予它們前所未見的定價能力。美國銀行（BofA）全球研究部駐首爾的韓國研究主管 Simon Woo 指出，他預期這波記憶體超級循環將延續至 2027 年。

Simon Woo 認為，記憶體晶片已成為美國大型科技公司的關鍵戰略資產，這與過去記憶體僅被視為 PC 與智慧型手機消耗性零組件的循環相比，是一項重大的結構性轉變。這樣的改變大幅抬升了記憶體產業的重要性。

高盛亞太區首席股票策略師 Timothy Moe 估計，今年南韓股市預期獲利成長中，約有 60% 將來自半導體產業。

相較於南韓在全球 AI 版圖中的高度能見度，中國對該產業的想像正愈來愈由「國產替代」所主導，主因在於美國出口管制限制了其取得先進晶片的能力。不過，即便在中國內部，發展路徑也已出現明顯分化，最新一波本土科技股漲勢，主要由 AI 晶片設計公司領軍。

近期在上海掛牌上市的本土 GPU 設計商，如摩爾線程 (688795-CN) 與沐曦 (688802-CN)，上市首日表現亮眼、股價驚豔；反觀智譜 (02513-HK) 等致力打造可與 OpenAI 抗衡的大型語言模型的新創公司，股價表現則相對落後。

至於阿里巴巴與騰訊，雖然也積極布局 AI 領域，但目前重心仍放在為其核心業務服務的模型開發上。

當然，南韓晶片大廠高度暴露於記憶體供需循環，也伴隨一定風險；相對地，中國網路巨頭在應用層面的優勢，或許能帶來較具長期性的成長穩定度。

在部分市場觀察人士看來，AI 投資版圖足夠龐大，投資人完全可以從不同切入點參與這一主題。