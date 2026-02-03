〈能源盤後〉美國擊落伊朗無人機 國際油價上漲2%

鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-04 06:53

國際油價周二 (3 日) 上揚約 2%，美國擊落一架伊朗無人機，且有武裝船隻在荷莫茲海峽接近一艘懸掛美國國旗的船舶，這讓市場憂心，原本旨在緩和美國與伊朗緊張關係的談判，可能因此受到干擾。

布蘭特原油期貨上漲 1.03 美元或 1.6%，收在每桶 67.33 美元。

美國西德州中級原油 (WTI) 上漲 1.07 美元或 1.7%，收在每桶 63.21 美元。

兩大原油指標價格周一時曾重挫逾 4%，原因是美國總統川普表示，伊朗正與華府進行嚴肅對話。

但到了周二，美國軍方擊落一架「具侵略性」接近位於阿拉伯海的「Abraham Lincoln」航空母艦的伊朗無人機。

此外，航運消息人士與一家安全顧問公司周二指出，在波斯灣與阿曼灣之間的荷莫茲海峽，一支伊朗快艇編隊接近一艘懸掛美國國旗、位於阿曼以北海域的油輪。

沙烏地阿拉伯、伊朗、阿拉伯聯合大公國、科威特與伊拉克等石油輸出國組織 (OPEC) 成員國，大多數原油出口皆經由荷莫茲海峽，主要銷往亞洲。

瑞穗能源期貨主管 Bob Yawger 說：「避免美國對伊朗動用軍事行動的外交努力正在瓦解…… 目前看來 (伊朗內部的部分勢力) 正盡其所能破壞這個進程。」

根據美國能源資訊署 (EIA) 數據，伊朗在 2025 年為 OPEC 第三大原油生產國。

區域強權阿聯周二呼籲伊朗與美國，善用本周恢復的核談判，化解已引發雙方互相威脅空襲的僵局。

不過，伊朗同時要求，本周與美國的談判地點應設於阿曼而非土耳其，且議題範圍僅限於雙邊核問題，會談是否能依原計畫進行投下變數。

油價在結算後一度續揚，布蘭特原油突破每桶 68 美元，WTI 也升破 64 美元，但在川普表示美國仍持續與伊朗談判後，漲勢略為收斂。

油價同時從美國原油庫存大幅下降中獲得支撐。消息人士引述美國石油協會 (API) 數據指出，上周美國原油庫存減少逾 1100 萬桶。

周二稍早，油價另因美國與印度達成貿易協議獲得提振，市場預期全球能源需求可能隨之增加。在此同時，由於俄羅斯持續攻擊烏克蘭，加深外界對俄國原油制裁將延續更久的憂慮。

川普周一表示，美國已與印度達成貿易協議，關稅將自 50% 下調至 18%，條件是新德里停止購買俄羅斯原油，並降低貿易障礙。印度是全球最大經濟體與原油進口國之一。

能源顧問公司 Ritterbusch and Associates 指出，該協議表面上對油市偏多，但「短期影響可能僅反映在俄羅斯原油折價進一步擴大，未必會影響影子船隊原油流入全球市場」。

烏克蘭總統澤倫斯基周二指控俄羅斯，利用美國斡旋的能源停火協議囤積彈藥，並在和平談判前夕對烏克蘭發動攻擊。

這起夜間攻擊導致包括首都基輔在內的多座城市供暖中斷，當時烏克蘭談判代表正前往阿布達比，準備出席周三與周四舉行的第二輪、美國居中斡旋的三方會談。