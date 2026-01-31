鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-31 06:56

國際油價整理近期漲勢，周五 (30 日) 終場僅微跌，在美國和伊朗局勢持續緊張的情況下，徘徊在六個月高點附近。

跳漲 3%、觸及五個月高點，各界愈來愈擔心，如果美國再度攻擊作為主要產油國的伊朗，供給可能中斷。

能源商品價格

‌



布蘭特原油 (Brent) 期貨下跌 2 美分或 0.03%，收在每桶 70.69 美元。

預定周五到期的西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 21 美分或 0.32%，收在每桶 65.21 美元。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 說：「眼下市場焦點完全集中在伊朗問題上。雖然市場已經充分消化伊朗的地緣政治風險，但現階段難以量化具體影響。關鍵在於：若採取行動，伊朗將如何應對？」

油價曾在周四觸及 8 月初以來最高，多方消息指出，美國總統川普正考慮對伊朗採取包括定點打擊在內的行動，讓市場擔心原油供給受影響。

儘管美伊雙方都表態願意展開對話，但伊朗周五強調，防衛能力不應納入任何談判議題。

美國近期在中東加強軍事部署，並針對七名伊朗公民及至少一家實體實施新制裁。

美元從本周稍早觸及的四年低點回升，為美元計價的原油帶來一定程度上的壓力，因為美元走強恐將讓使用其他貨幣支付的石油買家，在需求方面受到抑制。

美國總統川普宣布將任命前 Fed 理事華許 (Kevin Warsh) 擔任下一任 Fed 主席，接替主席任期將於 5 月結束的鮑爾。

另一方面，路透以行業數據進行的估算顯示，俄羅斯初級煉油廠的年度維護高峰期，預料集中在本月及 9 月。