鉅亨網編譯余曉惠
國際油價周一 (2 日) 下跌超過 3 美元，主因是美國總統川普表示正與伊朗進行「嚴肅對話」，暗示美伊緊張局勢降溫，而美元走強、加上天氣預報顯示氣溫將更加溫和，也促使油價走軟。
川普周六向記者表示，伊朗與華盛頓之間正在進行「嚴肅對話」，在川普發言幾個小時前，伊朗最高國家安全委員會主席拉里賈尼 (Ali Larijani) 在 X 平台上說，正在推動談判。
川普曾多次威脅，若伊朗拒絕核協議或繼續鎮壓抗議者，美國將加以干預。
Phillip Nova 分析師 Priyanka Sachdeva 表示，川普的威脅支撐了整個 1 月的油價。
另一方面，美元走攀升，匯市交易員對川普提名華許 (Kevin Warsh) 出任 Fed 主席表示歡迎。美元上漲，代表以美元計價的原油對使用其他貨幣的投資者而言，變得更昂貴。
Ritterbusch and Associates 指出，預報顯示美國天氣將轉暖，柴油期貨價格大幅回落，也打壓油價。用於供暖和發電的美國柴油期貨價格下跌逾 6%。
PVM 分析師在報告中指出，中東局勢緊張加上美國極地渦旋，這兩個因素讓美國原油期貨在 1 月上漲 14%，布蘭特原油上漲 16%。隨著影響減弱，市場焦點正重新轉向今年全球原油庫存普遍看增的前景。
石油輸出國家組織 (OPEC+) 周日會議決定維持 3 月原油產量不變。該組織去年 11 月以季節性需求疲軟為由，凍結 2026 年 1 月至 3 月期間的增產計畫。