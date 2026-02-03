鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-03 06:54

國際油價周一 (2 日) 下跌超過 3 美元，主因是美國總統川普表示正與伊朗進行「嚴肅對話」，暗示美伊緊張局勢降溫，而美元走強、加上天氣預報顯示氣溫將更加溫和，也促使油價走軟。

能源商品價格

布蘭特原油 (Brent) 期貨下跌 3.02 美元或 4.4%，收在每桶 66.30 美元。

西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 3.07 美元或 4.7%，收在每桶 62.1 美元。

川普周六向記者表示，伊朗與華盛頓之間正在進行「嚴肅對話」，在川普發言幾個小時前，伊朗最高國家安全委員會主席拉里賈尼 (Ali Larijani) 在 X 平台上說，正在推動談判。

川普曾多次威脅，若伊朗拒絕核協議或繼續鎮壓抗議者，美國將加以干預。

Phillip Nova 分析師 Priyanka Sachdeva 表示，川普的威脅支撐了整個 1 月的油價。

另一方面，美元走攀升，匯市交易員對川普提名華許 (Kevin Warsh) 出任 Fed 主席表示歡迎。美元上漲，代表以美元計價的原油對使用其他貨幣的投資者而言，變得更昂貴。

Ritterbusch and Associates 指出，預報顯示美國天氣將轉暖，柴油期貨價格大幅回落，也打壓油價。用於供暖和發電的美國柴油期貨價格下跌逾 6%。

PVM 分析師在報告中指出，中東局勢緊張加上美國極地渦旋，這兩個因素讓美國原油期貨在 1 月上漲 14%，布蘭特原油上漲 16%。隨著影響減弱，市場焦點正重新轉向今年全球原油庫存普遍看增的前景。