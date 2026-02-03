袁志峰 2026-02-04 04:50

今日推介 - 京東健康 (6618, $60.3), 目標價 $66.0, 止損價 $58.0

【袁志峰專欄】南向資金買入中國移動 (圖:Reuters/TPG)

1) 股市前景

周二港股表現分化，恒指升 0.2%，恒生科指跌 1.1%，成交平穩，南向資金浄買入顯著減少。港股前景向好，建議投資者長線買入。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 220 點，早盤冲高回落，最多曾漲 351 點，其後倒跌 344 點，午後窄幅震盪，收報 26834 點，升 59 點或 0.2%。成交額按日減 4% 至 3352 億元，1 月份日均成交額 2721 億元。

港股通南向資金淨買入約 10 億元。騰訊 (700)、南方恒生科指(3033) 及中國移動 (941) 錄得 19.6、6.7 及 4.1 億元淨買入。盈富基金 (2800)、中芯國際(981) 及阿里 (9988) 錄得 37.6、15.8 及 12.0 億元淨賣出。2 月以來累積淨買入約 29 億元，1 月淨買入約 690 億元。

恒指升 0.2%，成份股 61 升 27 跌。石藥集團 (1093) 及新東方 (9901) 漲逾 8% 及 6%，為升幅最大藍籌。紫金礦業 (2899)、銀河娛樂(27)、長和(1) 及李寧 (2331) 漲逾 4%。滙豐 (5)、藥明生物(2269) 及中通快遞 (2057) 漲逾 3%。中銀香港 (2388)、泡泡瑪特(9992)、港鐵(66)、新鴻基地產(16)、恒基地產(12)、中國人壽(2628)、華潤置地(1109) 及創科實業 (669) 升逾 2%。快手 (1024)、百度(9888) 及騰訊 (700) 跌逾 4%、3% 及 2%，為跌幅最大藍籌。中國聯通 (762) 及中國電信 (728) 跌逾 2%。招商銀行 (3968) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.1%，收報 5467 點，成份股 15 升 15 跌。大型科技股普跌，阿里 (9988)、美團(3690) 及小米 (1810) 跌逾 1%，快手 (1024)、百度(9888) 及騰訊 (700) 跌逾 4%、3% 及 2%，為跌幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 及中芯國際 (981) 跌逾 2%。比亞迪 (1211)、蔚來(9866) 及京東健康 (6618) 跌逾 1%。華虹半導體 (1347) 漲逾 4%，為升幅最大成份股。海爾智家 (6690) 及同程旅行 (780) 漲逾 2%。攜程 (9961)、理想汽車(2015)、聯想(992)、地平線機器人(9660) 及商湯 (20) 升逾 1%。

板塊方面，大型科技股普跌。航空、礦產、黃金、建材、濠賭及本地銀行股上升，漲幅居前。中國 3 大航空股升 4%-7%。洛陽钼業 (3993)、五礦資源(1208) 及江西銅業 (358) 升 4%-6%。紫金礦業 (2899) 升逾 4%，招金礦業 (1818) 及山東黃金 (1787) 升逾 3%。中國建材 (3323) 及華潤建材 (1313) 升逾 8% 及 3%。銀河娛樂 (27) 及永利澳門 (1128) 升 4%。滙豐 (5) 及中銀香港 (2388) 升逾 3% 及 2%。

周二上証指數高開 0.7%，早段受壓回落，最多曾倒跌 0.3%，其後穩步上行至收盤，以接近全日高位收市，收報 4067.74 點，升 1.3%。深証成指升 2.2%。科創 50 指數升 1.4%。滬深兩市總成交約 25500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 400 億元，1 月份日均成交額約 30100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

香港零售額連升 8 個月。政府統計處公布，2025 年 12 月零售業總銷貨價值的臨時估計為 350 億元，按年上升 6.6%，遜於市場預期增長 7.9%。(信報)

4) 個股訊息

華泰證券 (6886) 擬發行 2027 年到期 100 億元零息可轉換債券，淨額約 99.25 億元，將用於支持境外業務發展及補充其他運營資金。債券的初始轉換價為每股 H 股 19.7 元，較周一收市價 18.45 元溢價約 6.78%。(信報)