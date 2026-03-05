袁志峰 2026-03-06 04:50

今日推介 - 京東健康 (6618, $47.5), 目標價 $55.0, 止損價 $45.0

【袁志峰專欄】北水淨賣出創單日新高（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

‌



周四港股表現分化，恒指升 0.3%，恒生科指跌 0.7%，成交減少，南向資金淨賣出逾 270 億元，創單日新高，主要減持大盤指數 ETF。港股短線不明朗，技術走勢轉差，投資者宜觀望。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 334 點，早段最多曾漲 487 點，隨後輾轉下滑，午後一度倒跌 13 點，尾市反彈，收報 25321 點，升 71 點或 0.3%。成交額按日減 12% 至 3219 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金淨賣出約 277 億元，創歷史新高。騰訊 (700) 及中海油 (883) 錄得 15.4 及 3.2 億元淨買入。盈富基金 (2800)、恒生國指(2828) 及南方恒生科指 (3033) 錄得 136.7、60.7 及 39.0 億元淨賣出。3 月以來累積淨賣出約 59 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指升 0.3%，成份股 46 升 40 跌 2 持平。友邦保險 (1299) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。九龍倉置業 (1997) 及中生製藥 (1177) 漲逾 3%。滙豐 (5)、新鴻基地產(16)、長和(1)、電能實業(6)、中信股份(267) 及信義光能 (968) 升逾 2%。中銀香港 (2388)、港鐵(66)、中國宏橋(1378)、中石油(857)、招商銀行(3968)、中國聯通(762) 及翰森製藥 (3692) 升逾 1%。京東健康 (6618) 跌逾 6%，為跌幅最大藍籌。紫金礦業 (2899)、中石化(386)、華潤啤酒(291) 及李寧 (2331) 跌逾 2%。安踏體育 (2020) 及周大福 (1929) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.7%，收報 4796 點，成份股 11 升 29 跌。大型科技股漲跌不一，美團 (3690)、京東(9618) 及網易 (9999) 跌逾 1%，阿里 (9988) 跌逾 2%。京東健康 (6618) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。阿里健康 (241) 及比亞迪 (1211) 跌逾 2%。攜程 (9961) 及騰訊音樂 (1698) 跌逾 1%。蔚來 (9866) 及小鵬汽車 (9868) 漲逾 2%，為升幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 1%。

板塊方面，醫藥、港口、電力、本地銀行及地產股上升，漲幅居前。恒瑞醫藥 (1276) 及中生製藥 (1177) 漲逾 3%。中遠海運港口 (1199) 及招商局港口 (144) 漲 3% 及 1%。華能國際 (902) 及華潤電力 (836) 漲逾 2% 及 1%。

線上醫療、航空、礦產及黃金股下跌，跌幅居前。京東健康 (6618) 及阿里健康 (241) 跌逾 6% 及 2%。南方航空 (1055) 及中國國航 (753) 跌逾 4% 及 2%。五礦資源 (1208) 及洛陽钼業 (3993) 跌逾 5% 及 3%。紫金礦業 (2899)、招金礦業(1818) 及山東黃金 (1787) 跌逾 2%。

周四上証指數高開 0.7%，早段升幅一度收窄至 0.2%，其後逐漸擴大，午後最多曾漲 1.1%，收報 4108.57 點，升 0.6%。深証成指升 1.2%。科創 50 指數升 1.7%。滬深兩市總成交約 23900 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 200 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

十四屆全國人大四次會議今早開幕，總理李強發表任內第二份《政府工作報告》，提到 2026 年中國經濟增長目標 4.5% 至 5%。(信報)

4) 個股訊息

京東集團 (9618) 公布，截至去年 12 月底止年度股東應佔盈利 196.31 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 52.5%。期內，非美國通用會計準則下，股東應佔盈利 270.32 億元，按年跌 43.5%。總收入 1.31 萬億元，按年升 13.0%。(信報)

京東健康 (6618) 公布，截至去年 12 月底止年度股東應佔盈利 53.75 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 29.2%；每股基本盈利 1.7 元，不派息。按非國際財務報準則，盈利 65.33 億元，按年升 36.3%。期內，收入 734.41 億元，按年升 26.3%。(信報)

京東物流 (2618) 公布，截至去年 12 月底止年度股東應佔盈利 66.47 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 7.3%，每股盈利 1.06 元，不派末期息。期內，收入 2171.47 億元，按年升 18.8%。(信報)

嗶哩嗶哩 (9626) 公布，去年第四季度股東應佔淨利潤 5.13 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 4.71 倍。經調整股東淨利潤 8.78 億元，增加 93.8%。期內，淨營業額總額 83.21 億元，按年升 7.6%。(信報)

澳博控股 (880) 公布截至去年底止年度業績，股東應佔虧損 4.29 億元，上年同期盈利 320 萬元。期內，博彩淨收益 262.0 億元，按年下跌 2.4%。經調整 EBITDA 為 31.98 億元，按年下跌 15%。(信報)