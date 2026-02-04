袁志峰 2026-02-05 04:50

今日推介 - 同程旅行 (780, $22.3), 目標價 $24.5, 止損價 $21.5

1) 股市前景

‌



周三港股表現分化，恒指基本持平，恒生科指跌 1.8%，成交減少，南向資金浄買入逾百億元，主要增持騰訊 (700) 及阿里(9988)。港股前景向好，建議投資者長線買入。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 38 點，早段震盪走低，最多曾跌 242 點，隨後輾轉上揚，午後最多曾漲 169 點至 27004 點，尾市偏軟，收報 26847 點，升 12 點或 0.05%。成交額按日減 15% 至 2854 億元，1 月份日均成交額 2721 億元。

港股通南向資金淨買入約 134 億元。騰訊 (700)、阿里(9988) 及南方恒生科指 (3033) 錄得 22.3、11.7 及 11.2 億元淨買入。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 錄得 7.1 及 2.4 億元淨賣出。2 月以來累積淨買入約 162 億元，1 月淨買入約 690 億元。

恒指升 0.05%，成份股 64 升 23 跌 1 持平。信義玻璃 (868)、中國神華(1088)、華潤置地(1109) 及創科實業 (669) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。中國海外 (688)、龍湖集團(960)、華潤萬象生活(1209) 及海底撈 (6862) 漲逾 3%。泡泡瑪特 (9992)、農夫山泉(9633)、中石油(857)、中石化(386)、中國人壽(2628)、長和(1)、中通快遞(2057) 及信達生物 (1801) 漲逾 2%。中海油 (883)、中國移動(941)、中國平安(2318) 及友邦保險 (1299) 升逾 1%。攜程 (9961) 跌逾 6%，為跌幅最大藍籌。騰訊 (700) 及網易 (9999) 跌逾 3%。石藥集團 (1093) 跌逾 2%。翰森製藥 (3692) 及藥明生物 (2269) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.8%，收報 5366 點，成份股 7 升 22 跌 1 持平。大型科技股全線下挫，美團 (3690)、小米(1810) 及京東 (9618) 跌逾 1%，百度 (9888) 跌近 3%，騰訊 (700) 及網易 (9999) 跌逾 3%。金蝶國際 (268) 及攜程 (9961) 跌逾 12% 及 6%，為跌幅最大成份股。金山軟件 (3888) 及同程旅行 (780) 跌逾 5%。華虹半導體 (1347) 跌近 5%。嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 3%。中芯國際 (981)、聯想(992) 及蔚來 (9866) 跌逾 2%。理想汽車 (2015) 及零跑汽車 (9863) 漲逾 3% 及 2%，為升幅最大成份股。海爾智家 (6690) 及美的集團 (300) 漲逾 2% 及 1%。

板塊方面，煤炭、航空、內房、建材及光伏股上升，漲幅居前。兗礦能源 (1171) 升逾 10%，中煤能源 (1898) 及中國神華 (1088) 升逾 8% 及 5%。中國國航 (753) 及東方航空 (670) 升逾 6%，南方航空 (1055) 升逾 5%。融創中國 (1918)、越秀地產(123) 及新城發展 (1030) 升 6%-10%。中國建材 (3323) 及華潤建材 (1313) 升逾 4%。信義光能 (968) 及協鑫科技 (3800) 升逾 2%。

大型科技、晶片、軟件及旅遊股下跌，跌幅居前。金蝶國際 (268) 及金山軟件 (3888) 跌逾 12% 及 5%，中國軟件 (354) 及萬國數據 (9698) 跌逾 6% 及 3%。攜程 (9961) 及同程旅行 (780) 跌逾 6% 及 5%。

周三上証指數低開 0.1%，早盤窄幅震盪，午後輾轉上揚至收盤，以接近全日高位收市，收報 4102.2 點，升 0.8%。深証成指升 0.2%。科創 50 指數跌 1.2%。滬深兩市總成交約 24800 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 600 億元，1 月份日均成交額約 30100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國人力資源服務機構 ADP 公布，美國 1 月 ADP 私人企業職位增加 2.2 萬個，市場預期增加 4.5 萬個，前值為增加 4.1 萬個。(信報)

4) 個股訊息

信達生物 (1801) 公布，2025 年全年總產品收入約 119 億元人民幣，按年保持約 45% 的增長態勢。於 2025 年第四季度，總產品收入約 33 億元，按年增長超過 60% 以上。(信報)

中通快遞 (2057) 公布，擬發售 15 億美元的可換股優先票據。(信報)