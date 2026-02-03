鉅亨網新聞中心 2026-02-03 16:53

港股周二 (3 日) 全天走勢震盪，早盤三大指數一度走出「V 型」態勢，高開後快速回落再回升；午後雖有 A 股全面上漲帶動，但恒指並未緊隨其後，維持窄幅震盪。截至收盤，恒生指數漲 0.22%，報 26,834.77 點；恒生科技指數則下跌 1.07%，國企指數微跌 0.3%。

恒指震盪微升0.22% 科技指數受累市場傳聞跌逾1%(圖:shutterstock)

板塊表現方面，受市場傳聞中國將調整高新技術企業認定及相關稅收政策影響，大型科網股普遍承壓。騰訊控股跌 2.92%，百度集團跌 3.61%，快手更重挫 4.61%。

相對而言，黃金與有色金屬板塊表現亮眼，受國際金價企穩回升影響，紫金黃金國際漲逾 7%。此外，受 SpaceX 收購 xAI 的消息刺激，商業航天概念股走強，亞太衛星大漲逾 11%；重型機械股如中聯重科也錄得近 10% 的漲幅。當日大型 IPO 項目東鵬飲料首日掛牌收漲逾 1%。

針對後市前景，多家機構持謹慎樂觀態度。華泰證券分析認為，近期市場回調主要受技術性與情緒性因素影響，並非基本面惡化，且情緒已從恐慌回升至樂觀區間，建議投資者重視中期空間，淡化短期波動斜率，關注科技與資源品主線。