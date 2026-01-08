鉅亨網新聞中心 2026-01-08 21:10

香港在爭奪全球 Web3 金融中心地位上邁出制度化的關鍵一步。香港金融管理局 (HKMA) 自 2026 年 1 月 1 日 起，全面實施基於巴塞爾銀行監管委員會 (BCBS) 標準的銀行加密資產資本金新規。

這項國際標準旨在為銀行體系提供統一的加密資產分類、資本計量及風險管理框架，解決了傳統銀行業對數位資產「不敢碰」的合規困境。

‌



巴塞爾框架將加密資產依據風險特徵分為 Group 1 和 Group 2 兩大類。Group 1 資產風險被認為與傳統金融資產相似或可控，包括代幣化傳統資產 (RWA，需賦予與原資產完全相同的法律權利) 和合規穩定幣 (需具備有效穩定機制、充足儲備和受監管的發行方)。這類資產適用現有的巴塞爾風險權重框架。

相較之下，所有不符合 Group 1 條件的資產，特別是比特幣、以太幣等無擔保的加密資產，則被明確劃入高風險的 Group 2b 類別。銀行持有 Group 2b 資產將面臨最嚴厲的資本處理，即實施 1250% 的風險權重。這項懲罰性權重實質上要求銀行必須持有等於該敞口價值的資本，以達到全額資本覆蓋。

新規亦設定了嚴格的敞口上限，銀行對 Group 2 加密資產的總敞口 一般不應超過 銀行一級資本的 1%。