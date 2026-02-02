〈港股盤後〉2月開局走弱 恒指重挫逾2%失守二萬七 科技與黃金股成重災區

鉅亨網新聞中心 2026-02-02 16:40

港股主要指數周一 (2 日) 低開低走。截至收盤，恒生指數大跌 2.23%，報 26,775.57 點；恒生科技指數重挫 3.36%，報 5,513.47 點；國企指數下跌 2.54%。全天市場交投情緒低迷，多個熱門板塊集體回落，僅濠賭股與啤酒股等少數板塊逆勢微升。

2月開局走弱 恒指重挫逾2%失守二萬七 科技與黃金股成重災區(圖:shutterstock)

盤面上，科網股普跌，嗶哩嗶哩跌超 4%，百度、網易、阿里巴巴跌幅均超過 3%，騰訊與美團分別下跌 1.24% 及 2.42%。晶片板塊跌勢慘重，華虹半導體重挫 11.24%，主要受三星、SK 海力士等原廠收緊訂單審核並加強盡職調查的消息影響。

‌



此外，黃金股持續下挫，山東黃金大跌 12.56%，花旗研究指出當前金價已嚴重透支未來不確定性，估值達到「極端水準」。汽車股同樣走弱，儘管蔚來與賽力斯 1 月交付量實現翻倍增長，但小鵬汽車因交付量同比及環比均出現大幅下滑，股價重挫逾 6%。

針對後市前景，機構觀點呈現分歧。華泰證券認為當前調整更多是技術性回撤而非趨勢反轉，預期一季度流動性改善與盈利上修的驅動因素依然成立。中信建投則指出，在聯準會降息背景下，配合南向資金持續流入（2025 年淨買入創歷史新高），預計 2026 年港股將維持較高活躍度。