鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-24 06:00

據《CNBC》報導，國際商業機器 (International Business Machines, IBM)(IBM-US) 股價周一 (23 日) 遭重擊，成為市場認為受到 AI 技術衝擊的最新受害者之一。此前，Anthropic 表示，其 Claude Code 工具可用於現代化仍在使用 COBOL 的舊式系統。

IBM 股價收盤重挫逾 13%，至每股 223.35 美元。Anthropic 指出，Claude Code 可自動化 COBOL 現代化過程中最複雜的探索與分析工作，而這正是 IBM 的核心業務之一。IBM 長期銷售大型主機系統，專為完善大規模交易處理，而 COBOL 經常被用於這類系統。

COBOL(Common Business-Oriented Language，通用商業程式語言) 是 1950 年代末開發的主要程式語言，常用於商業資料處理，例如支付處理與零售交易系統。Anthropic 指出，美國約 95% 的 ATM 交易使用 COBOL，使其成為 AI 以更低成本進行顛覆的主要目標。

Anthropic 周一在部落格文章中寫道，「每天都有數千億行 COBOL 程式碼在實際運行，支撐金融、航空與政府等關鍵系統。儘管如此，真正懂得這門語言的人數卻逐年減少。AI 擅長簡化那些過去讓 COBOL 現代化成本過高的工作。」

Anthropic 表示，Claude Code 可透過跨數千行程式碼建立相依關係地圖、文件化工作流程並識別風險，這些工作「若由人工分析師處理，可能需要數月才能浮現」。

該部落格文章指出，「舊系統程式碼現代化多年來停滯，原因在於理解舊程式碼的成本高於重寫。AI 翻轉了這個成本結構。」

這項最新應用案例延續 Anthropic 顛覆舊有程式系統與企業數位轉型的努力。該公司認為，數位轉型進度受阻，部分原因在於開發者生產力下降以及「技術債」增加。所謂技術債，是指軟體開發中採取捷徑所帶來的未來成本，最終會提高企業後續維護負擔。

IBM 是近期因 AI 恐慌而下跌的最新股票之一。近幾周來，這些疑慮震盪投資人情緒，造成「先賣再說」的波動交易環境。上周五，隨著 Anthropic 為 Claude Code 推出 Claude Code Security 的新功能，可掃描程式碼庫的安全漏洞並找出軟體弱點供人工審查，多家資安公司股價同步重挫，該產業周一繼續承壓。