袁志峰 2026-02-03 04:50

今日推介 - 美團 (3690, $97.2), 目標價 $107, 止損價 $94

1) 股市前景

上周五港股顯著下跌，成交減少。全星期計，日均成交額環比增加 27% 至 3022 億元；港股通南向交易淨買入 27 億元。恒指升 2.4%；恒生科指跌 1.4%。信義玻璃 (868)、華潤萬象生活 (1209) 及中國人壽 (2628) 漲逾 13%、10% 及 10%，為升幅最大藍籌。中升控股 (881)、金沙中國 (1928) 及藥明生物 (2269) 跌逾 9%、9% 及 5%，為跌幅最大藍籌。上証指數及深証成指跌 0.4% 及 1.6%。標指升 0.3%，納指跌 0.2%；紐約期油升 6.8%；美元指數跌 0.6%，人民幣兌美元升 0.2%；美國 10 年期債息持平約 2.4 厘。

恒指連升 7 日後，上周五回調，全月計，恒指漲 6.9%。美元轉弱是推動港股因素之一，預期恒指年內可見 30,000 點，建議投資者趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 182 點，隨後輾轉下滑至收盤，以接近全日低位收市，收報 27387 點，跌 580 點或 2.1%。成交額按日減 9% 至 3016 億元，1 月份日均成交額 2721 億元。全星期計，恒指升 2.4%，恒生科指跌 1.4%。全月計，恒指升 6.9%，恒生科指升 3.7%。

港股通南向資金淨買入約 32 億元。石藥集團 (1093)、小米 (1810) 及盈富基金 (2800) 錄得 9.3、9.1 及 5.9 億元淨買入。紫金礦業 (2899)、中國移動 (941) 及中海油 (883) 錄得 6.4、5.4 及 5.3 億元淨賣出。1 月淨買入約 690 億元，12 月淨買入約 229 億元。

恒指跌 2.1%，成份股 9 升 79 跌。新東方 (9901) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。華潤萬象生活 (1209) 及恒安國際 (1044) 升逾 1%。石藥集團 (1093) 跌逾 10%，為跌幅最大藍籌。中國宏橋 (1378) 及紫金礦業 (2899) 跌逾 9%。周大福 (1929) 跌逾 6%。長和 (1)、吉利汽車 (175) 及中國海外發展 (688) 跌逾 4%。中升控股 (881) 跌近 4%。建設銀行 (939)、中信股份 (267)、泡泡瑪特 (9992)、農夫山泉 (9633)、安踏體育 (2020)、百威亞太 (1876)、中生製藥 (1177) 及藥明康德 (2389) 跌逾 3%。工商銀行 (1398)、中海油 (883)、港交所 (388) 及長實集團 (1113) 跌逾 2%。

恒生科指跌 2.1%，收報 5718 點，成份股 3 升 27 跌。大型科技股全線下挫，京東 (9618) 跌近 2%，阿里 (9988) 及騰訊 (700) 跌逾 2%，小米 (1810) 及快手 (1024) 跌逾 3%。金蝶國際 (268) 跌逾 7%，為跌幅最大成份股。比亞迪 (1211) 及金山軟件 (3888) 跌近 4%。比亞迪電子 (285)、理想汽車 (2015)、中芯國際 (981)、阿里健康 (241) 及騰訊音樂 (1698) 跌逾 2%。地平線機器人 (9660) 跌近 2%。蔚來 (9866) 漲逾 2%，為升幅最大成份股。

板塊方面，航空股逆市上升。南方航空 (1055) 漲逾 2%，東方航空 (670) 及中國國航 (753) 漲逾 1%。黃金、礦產、軟件、啤酒及光伏股跑輸大市，跌幅居前。山東黃金 (1787) 跌逾 14%，紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 跌逾 9%。江西銅業 (358)、五礦資源 (1208) 跌逾 10% 及 9%，洛陽钼業 (3993) 及中國鋁業 (2600) 跌逾 8% 及 7%。金蝶國際 (268) 及金山軟件 (3888) 跌逾 7% 及 3%。青島啤酒 (291) 及百威亞太 (1876) 跌逾 5% 及 3%。信義光能 (968) 及協鑫科技 (3800) 跌逾 3%。

周五上証指數低開 0.6%，早盤受壓回落，最多曾跌 2.2%，午後跌幅收窄，收報 4117.95 點，跌 1.0%。深証成指跌 0.7%。科創 50 指數升 0.1%。滬深兩市總成交約 28400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 3900 億元，1 月份日均成交額約 30100 億元，創月度歷史新高。全星期計，上証指數跌 0.4%，深証成指跌 1.6%。全月計，上証指數升 3.8%，深証成指升 5.0%。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地製造業活動再度跌落萎縮區域，國家統計局公布，1 月份，製造業採購經理指數 (PMI) 降至 49.3，比上月下降 0.8 個百分點，意外地低於市場預期的 50。(信報)

香港政府統計處公布預先估計數字，去年第四季本地生產總值按年實質上升 3.8%。2025 年全年合計，本地生產總值實質上升 3.5%，高於政府早前預測增長 3.2%。(信報)

澳門博彩監察協調局公布，今年 1 月博彩收入 226.33 億元 (澳門元 ‧ 下同)，按年升 24%，勝於市場預期，按月則升 8.35%。(信報)

彭博引述知情人士稱，中國正考慮發行數千億元人民幣特別國債，向部分大型保險企業注資，在行業整合的背景下增強龍頭險企實力。其中一位知情者透露，大約 2000 億元人民幣的資金將通過發行特別國債籌集。(信報)

中國財政部、國家稅務總局發布了《關於增值稅徵稅具體範圍有關事項的公告》，規定自今年 1 月 1 日起，在中國境內，利用固網、移動網、衞星、互聯網，提供手機流量服務、短訊和彩訊服務、互聯網寬頻接入服務的業務活動適用的稅目由增值電訊服務調整為基礎電訊服務，對應增值稅稅率由 6% 調整為 9%。(信報)

4) 個股訊息

比亞迪 (1211) 公布，1 月汽車銷量約 21.01 萬輛，按年下跌 30.1%。(信報)

吉利汽車 (175) 公布，1 月汽車總銷量約 27.02 萬部，按年增長 1%。(信報)

理想汽車 (2015) 公布，1 月交付新車約 2.77 萬輛，按年減少 7.5%。(信報)

小鵬汽車 (9868) 在官網公布，1 月共交付新車 20011 輛，按年下降 34.1%。(信報)

蔚來 (9866) 公布，1 月交付汽車 2.72 萬輛，按年增長 96.1%。(信報)

中國神華 (1088) 預料，2025 年度歸屬於公司所有者的利潤為 508 億至 558 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年減少 6.3% 至 14.7%。(信報)

中國鋁業 (2600) 公布，與力拓擬通過合資公司以現金約 46.89 億雷亞爾 (約 70.5 億港元) 收購沃特蘭亭持有的 4.47 億股巴西鋁業普通股，佔股 68.6%。(信報)

萬科企業 (2202) 預料去年蝕 820 億元（人民幣．下同），較 2024 年虧損 494.78 億元擴大，主因房地產開發項目結算規模顯著下降，毛利率仍處低位。另因業務風險敞口升高，新增計提了信用減值和資產減值。(信報)