鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-30 14:00

在經歷了極其動盪的一周後，銅價周五 (30 日) 從歷史高點大幅下挫。倫敦金屬交易所 (LME) 在周五開盤前因技術問題導致交易延遲 1 小時，這在市場參與者因極端價格波動而神經緊繃之際，引發了進一步的混亂。

倫敦金屬交易所技術故障後銅價回落 中國市場熱潮降溫(圖:shutterstock)

LME 3 個月期銅期貨周五一度下跌近 4%，觸及每噸約 13,000 美元的水準，這與周四創下的 14,500 美元以上歷史峰值形成鮮明對比。周四的漲勢尤為驚人，銅價盤中一度飆升 11%，創下 2008 年以來最大單日漲幅。儘管周五出現回檔，銅價在過去七周中仍有六周維持周線上揚的趨勢。

‌



此次 LME 的技術故障導致電子交易平台暫時停擺，直到台北時間上午 10:00 才恢復運作。對於仍對 2022 年鎳市軋空危機心有餘悸的市場來說，交易系統的可靠性一直是重點，此次延誤讓擔心無法及時平倉的交易員感到焦慮。

分析指出，本波金屬狂潮主要受中國投資者的熱烈情緒推動。上海期貨交易所 (SHFE) 多種基本金屬的交易量在本月創下歷史新高。然而，隨著周五中國投資者撤回資金，加上美元因聯準會主席提名猜測而走強，導致以美元計價的大宗商品吸引力下降。市場傳聞川普政府正準備提名 Kevin Warsh 接任下屆聯準會主席。

市場展望方面，花旗分析師指出，雖然銅價衝向每噸 15,000 至 16,000 美元並非不可能，但由於實體用戶面臨高成本的抵制，基本預測 2026 年銅均價將落在 13,000 美元左右。