鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-03 12:20

儘管黃金與白銀價格的歷史性急跌引發一波劇烈回檔，分析師普遍認為這波修正屬於短期現象，貴金屬多頭格局未遭破壞，並預期今年稍晚可望再創歷史新高。

貴金屬行情在周二 (3 日) 亞洲盤反彈，現貨金價一度跳漲 4%，截稿前仍漲 2%，報每盎司 4771.76 每元。現貨白銀更一度大漲 7.8%，最新報每盎司 81.30 美元，漲幅為 2.6%。

‌



現貨金價上周五單日暴跌近一成，創下 1983 年以來最大單日跌幅，並跌破幾天前才剛突破的每盎司 5000 美元整數關卡，幾乎回吐今年以來的大部分漲幅，白銀同天重挫 27%，創下史上最大跌幅。

上周五和周一這兩個交易日期間，金價累計下跌逾 13%，白銀跌幅接近 34%。

急漲過頭後的修正

目前各路分析師多認為跌勢不會持續。

獨立分析師 Ross Norman 說：「雖然跌幅又快又大，但也應該記得，目前價格水準其實與三周前相當。這是一波顯著修正，但無論如何，都不代表多頭行情已經結束。」

分析人士指出，金價回落主因是之前漲勢過猛：與歷史高點每盎司 5594.82 美元相比，目前約 4700 美元，跌幅接近 900 美元。

這波修正的觸發因素，包括美國總統川普提名華許 (Kevin Warsh) 出任下一任聯準會主席，以及芝商所集團 (CME Group) 調高貴金屬期貨的保證金要求。

WisdomTree 分析師指出，這波回檔可能壓抑短線投機性買盤，反而為長期策略型投資人重新配置部位，創造空間。

摩根大通、瑞銀今年目標價都超過 6000 美元

獨立金屬交易員 Tai Wong 表示，在未來幾個禮拜到幾個月，金價可能先進入整理區間，之後才會再度走高。

瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 說：「我們看好金價今年稍晚將再創新高，突破每盎司 6200 美元。」摩根大通 (JP Morgan) 也預估，金價將在今年年底前達到每盎司 6300 美元。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 重申對今年金價每盎司 6000 美元的看法，理由是投資人需求持續強勁。

德銀認為，黃金與白銀的投資邏輯仍完整無損，「黃金的主題性驅動因素依然正向，我們認為投資人配置黃金（及貴金屬）的理由並未改變。目前條件尚不足以促成黃金價格持續逆轉。我們也將當前情況與 1980 年代及 2013 年的黃金疲弱背景作對比。」

金價築底？

不過，也有部分分析師提醒，短期內市場波動仍可能持續，拋售行情未必已經結束。

City Index 與 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 指出：「現在就認定金價已經築底，還言之過早。」