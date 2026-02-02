鉅亨網新聞中心 2026-02-02 17:40

根據花旗最新大宗商品報告，當前黃金價格已嚴重透支未來的預期，估值達到「極端水準」。報告警告，隨著 2026 年下半年避險情緒可能集體消退，支撐金價的高點支柱將面臨結構性坍塌。

花旗示警：黃金估值陷極端泡沫 下半年避險情緒消退恐釀「腰斬」危機(圖:shutterstock)

花旗透過多維建模，表明黃金市場的泡沫特徵。首先，全球黃金年度支出占 GDP 的比例已飆升至 0.7%，創下 55 年來的最高紀錄，甚至超越了 1980 年石油危機時期的水準。此外，金價已完全脫離採礦業的邊際生產成本，高成本金礦商的利潤率正處於 50 年來的高點。即使考慮通膨，黃金與全球廣義貨幣供應量的比率也升至 16%，高於 1970 年代初的歷史高位。

花旗分析指出，若黃金配置比例僅回歸至歷史常態，即占 GDP 的 0.35%-0.4%，金價可能從當前水準近乎「腰斬」，回落至每盎司 2500 至 3000 美元。

目前黃金市場極為脆弱，花旗形容獲利盤如懸在金價上方的「達摩克利斯之劍」。過去 3 年，金價飆升為投資者創造了約 20 兆美元的帳面利潤。據測算，推動本輪上漲的資本流入約 1 兆美元，這意味著僅需 5% 的獲利盤 (約 1 兆美元) 出逃，就足以抵消全球所有的實物需求，對市場造成毀滅性打擊。

儘管花旗維持短期 (0-3 個月) 目標價在 5400 至 5600 美元，但對 2026 年下半年的態度轉趨謹慎。主要利空因素包括：

1. 地緣政治降溫： 預計俄烏衝突將在 2026 年夏季前達成協議，且伊朗局勢有望降級。

2. 美國經濟「金髮女孩」狀態： 川普政府預計在 2026 年期中選舉年推動高增長、低通膨的經濟環境，削弱對黃金的避險需求。

3. 聯準會獨立性： 若華許 (Kevin Warsh) 被確認為下任主席，將強化市場對貨幣政策獨立性的信心，成為金價中期利空。