鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-02 17:10

根據最新市場數據，美國天然氣期貨價格周一 (2 日) 持續劇烈震盪。受氣象預報顯示天氣將轉趨溫和影響，當日天然氣期貨價格重挫 14.7%，跌至每百萬英熱單位 (MMBtu)3.70 美元，幾乎抹去了上周的所有漲幅。部分交易數據甚至顯示跌幅一度高達 17.02%，價格觸及 3.61 美元的水準。

氣溫趨於溫和 美國天然氣期貨價格重挫逾14%(圖:shutterstock)

此次價格暴跌的主要驅動力來自於需求預期的轉變。儘管美國南部部分地區仍面臨嚴寒，但美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 預測，未來全美大部分地區的氣溫將高於季節性常態。由於天然氣是住宅取暖與電力產生的關鍵能源，溫暖的天氣將大幅削減取暖需求，進而冷卻市場熱度。

近期天然氣市場表現極為動盪。就在上周，由於冬季風暴導致產量受阻並激增取暖需求，2 月期貨合約在到期前曾衝上 3 年新高。而 3 月合約也在上周五因政府庫存報告利多與酷寒預期而大幅上漲。