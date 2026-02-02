鉅亨網編輯林羿君
《金融時報》報導，美國汽車龍頭福特汽車 (F-US) 與中國小米集團 (01810-HK) 曾洽談在美成立合資企業，共同生產電動車（EV）。消息曝光後，福特與小米雙方均否認相關說法，強調並無合作計畫。
報導消息人士指出，該洽談尚處於初步階段。報導亦提到，福特曾與比亞迪 (002594-CN) 等其他中國車企探討合作可能性。
福特發言人在社群平台 X 表示，相關報導「完全不實」；米方面也回應指出，公司目前並未在美國銷售產品或服務，也未與任何企業洽談進入美國市場事宜。
此次傳出的合作洽談，正值美中貿易緊張局勢升溫，且雙方在製造與航運等核心領域競爭日趨激烈。儘管中國電動車企因國內競爭加劇及產能過剩，正積極尋求海外多元化佈局，但進軍美國市場仍面臨巨大的地緣政治阻力。
基於關稅與政治因素，中國電動車廠商多半迴避美國市場，轉而在全球其他地區快速擴張。去年 12 月，中國車廠在歐洲市占率創下新高，當月歐洲地區每售出約 10 輛乘用車，就有一輛為中國品牌。
另一方面，加拿大上月與中國達成貿易協議，宣布大幅調降貿易壁壘以重塑雙邊關係，包括允許 4.9 萬輛中國電動車以約 6% 的優惠稅率入境，並撤銷原於 2024 年配合美國政策所實施的 100% 附加稅。
此舉隨即遭到美方反擊。美國總統川普警告，若加拿大堅持執行與中國的貿易協議，美方將對所有加拿大輸美商品徵收 100% 的懲罰性關稅。
