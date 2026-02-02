鉅亨網編輯林羿君 2026-02-02 07:20

福特發言人在社群平台 X 表示，相關報導「完全不實」；米方面也回應指出，公司目前並未在美國銷售產品或服務，也未與任何企業洽談進入美國市場事宜。

此次傳出的合作洽談，正值美中貿易緊張局勢升溫，且雙方在製造與航運等核心領域競爭日趨激烈。儘管中國電動車企因國內競爭加劇及產能過剩，正積極尋求海外多元化佈局，但進軍美國市場仍面臨巨大的地緣政治阻力。

基於關稅與政治因素，中國電動車廠商多半迴避美國市場，轉而在全球其他地區快速擴張。去年 12 月，中國車廠在歐洲市占率創下新高，當月歐洲地區每售出約 10 輛乘用車，就有一輛為中國品牌。

另一方面，加拿大上月與中國達成貿易協議，宣布大幅調降貿易壁壘以重塑雙邊關係，包括允許 4.9 萬輛中國電動車以約 6% 的優惠稅率入境，並撤銷原於 2024 年配合美國政策所實施的 100% 附加稅。