鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-31 13:20

白銀驚現單日暴跌行情，寫下 46 年來最慘烈紀錄，美國總統川普提名華許 (Kevin Warsh) 出任聯準會 (Fed) 主席，市場解讀相較其他人選不利於降息，引發貴金屬賣壓，分析師以「所有人同時搶著出場」形容這波行情。

銀價驚現單日暴跌46年來最慘烈 分析師：所有人同時搶著出場 (圖:Shutterstock)

白銀 3 月期貨價周五 (30 日) 在紐約商品交易所 (Comex) 暴跌 31%，

收盤報每盎司 78.53 美元，創下 1980 年 3 月 27 日以來最大單日跌幅。白銀本周一才創下每盎司 115.504 美元的歷史紀錄，儘管周五崩跌，1 月仍累計上漲 11%。，

黃金同樣遭拋售。4 月期貨下挫 11% 至每盎司 4745.10 美元，從周四盤中的 5354.80 美元歷史高點回檔，本月仍上漲約 9%，創去年 9 月以來最佳單月紀錄。

所有人搶著出場

Pepperstone 資深研究策略師 Michael Brown 指出，銀價周五的暴跌並非毫無預警，「過去一段時間以來，金屬市場的條件已明顯過度火熱，而本周稍早更出現市場秩序開始失控的跡象。」

Brown 表示，黃金與白銀市場的部位配置「顯然在多方過於擁擠」，在此同時，波動率「坦白說已高到荒謬的程度」。在交易量極大的情況下，加上借錢加碼買進的「槓桿多單」部位高度集中，因此，「只需要一點點觸發因素，就足以引爆像周五這樣的行情。」

Brown 說：「簡單來說，就是『所有人同時搶著出場』，迫使價格下探，而價格下跌又進一步引發更多被動賣壓。」他指出，這也再次提醒市場，「動能是雙向運作的」。

華許效應發酵

華許曾任 Fed 理事，一直是美國央行的批評者，也對寬鬆貨幣政策持保留態度。他較偏向以抑制通膨為優先的政策立場，這意味著利率可能維持在較高水準。

GoldSeek.com 與 SilverSeek.com 創辦人暨總裁 Peter Spina 指出，「川普提名華許出任 Fed 主席的消息，被視為今日貴金屬價格『洗出式』(WArSH’ out) 下跌的觸發因素之一。」

Spina 進一步表示，市場此前已在「極度激進的漲勢」中，經歷過好幾次幅度不小的修正，因此這次下跌並不算特別。

他預言，銀價「可能會先被洗到每盎司 100 美元以下，之後再重返三位數關卡」。

基本面仍在，波動恐成常態

Amplify ETFs 產品開發副總裁 Nate Miller 指出，銀市仍具備多項支撐因素，包括避險與保值需求、工業用途，以及全球供給缺口。他並提到，市場也愈來愈關注白銀被視為「關鍵礦物」的可能性。

Miller 認為，在如此快速上漲之後出現整理，「是健康的，也符合大宗商品市場的典型走勢」，並補充指出，目前的波動程度「仍在合理範圍」。

Zaner Metals 副總裁暨資深金屬策略師 Peter Grant 則表示，雖然這波漲勢「確實來得又快又猛」，但現在還沒有錯過進場時機。他認為，銀價跌破每盎司 100 美元是「機會」，特別是在約 93 美元、20 日移動平均線附近。