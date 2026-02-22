鉅亨網新聞中心 2026-02-23 07:20

瑞銀集團在最新發布的《全球觀點》報告中，對大宗商品市場釋出了極具震撼力的預測，正式將黃金的長期目標價大幅上調至每盎司 6,200 美元。

推動金價暴漲的首要因素源於中東局勢的急遽惡化。瑞銀指出，隨著美國在該地區進行大規模軍事集結，顯示其正為與伊朗的持久衝突預作準備，這種遠超以往規模的部署不僅推升了原油價格，更觸發了全球投資者的強烈避險意識。

瑞銀指出，在全球央行強勢購買與投資活動增長的雙重帶動下，2025 年全球黃金需求首次突破 5,000 公噸大關，創下歷史新高。然而，在需求狂熱的同時，黃金供應端卻面臨嚴重收緊。

分析顯示，到 2028 年全球預計將有 80 座金礦耗盡產量，新供應的增長速度顯然難以追上亞洲珠寶市場與各國央行的胃口。在供應停滯與需求激增的結構性失衡下，黃金的稀缺性將進一步顯現。