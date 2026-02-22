鉅亨網新聞中心
瑞銀集團在最新發布的《全球觀點》報告中，對大宗商品市場釋出了極具震撼力的預測，正式將黃金的長期目標價大幅上調至每盎司 6,200 美元。
這項預測反映了投資銀行對當前地緣政治局勢與宏觀經濟環境的深度憂慮，認為黃金作為避險與對沖工具的戰略地位已不可同日而語。
推動金價暴漲的首要因素源於中東局勢的急遽惡化。瑞銀指出，隨著美國在該地區進行大規模軍事集結，顯示其正為與伊朗的持久衝突預作準備，這種遠超以往規模的部署不僅推升了原油價格，更觸發了全球投資者的強烈避險意識。
儘管單一地緣政治事件的長期影響有限，但目前的集結規模足以引發市場劇烈波動，促使資金湧向黃金以規避潛在的市場風險。
在宏觀經濟層面，聯準會的寬鬆政策週期為不孳息的黃金提供了強勁支撐。隨著預期中的降息行動陸續展開，美國實際利率的下降與美元走弱，將持續削弱持有黃金的機會成本。
瑞銀指出，在全球央行強勢購買與投資活動增長的雙重帶動下，2025 年全球黃金需求首次突破 5,000 公噸大關，創下歷史新高。然而，在需求狂熱的同時，黃金供應端卻面臨嚴重收緊。
分析顯示，到 2028 年全球預計將有 80 座金礦耗盡產量，新供應的增長速度顯然難以追上亞洲珠寶市場與各國央行的胃口。在供應停滯與需求激增的結構性失衡下，黃金的稀缺性將進一步顯現。
瑞銀建議投資者應在多元化資產配置中保持黃金比例，以有效對沖當前籠罩市場的多重經濟與地緣風險。
