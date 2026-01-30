〈港股盤後〉港股1月收官 三大指數全日走低 有色金屬與科技股承壓

鉅亨網新聞中心 2026-01-30 16:43

港股主要指數在 1 月的最後一個交易日低開低走，午後維持低位震盪。截至收盤，恒生指數跌 2.08%，報 27387.11 點，恒生科技指數跌 2.1%，報 5718.18 點，國企指數則跌 2.47%。

港股1月收官 三大指數全日走低 有色金屬與科技股承壓(圖:shutterstock)

儘管當日表現低迷，但綜觀整個 1 月份，港股表現依然亮眼，恒指全月累計上漲 6.85%，一度站上 28000 點創下逾四年新高；科指與國指則分別累計上漲 3.67% 及 4.53%。

今日市場跌勢主要受有色金屬與大型科技股拖累。受現貨黃金價格跳水、失守 5120 美元 / 盎司影響，黃金股集體下挫，山東黃金跌幅超過 14%，紫金礦業也跌逾 9%。大型科網股普遍走弱，小米跌逾 3%，騰訊、阿里巴巴跌幅均超過 2%。

此外，光伏太陽能股因多家公司發布 2025 年度業績預虧告，且面臨銀漿（白銀）成本激增的壓力而走弱，福萊特玻璃跌超 6%。創新藥概念多數下跌，石藥集團雖宣布與阿斯利康達成價值高達 185 億美元的開發協議，但股價仍重挫逾 10%。教育股則逆勢上揚，中國春來大漲 22.76%，新東方績後漲 5.52%。

展望後市，多數機構持相對樂觀態度。中信證券判斷，自 2025 年 12 月下旬以來的「春季行情」有望延續，目前內外部資金干擾已告一段落，建議關注政策支持的成長行業。此外，若美股財報季能確認 AI 算力需求，算力產業鏈可能迎來新一輪上漲。