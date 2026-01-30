鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-30 05:10

最新報導指出，字節跳動與阿里巴巴集團準備在 2 月中農曆春節前後推出新一代旗艦 AI 模型。

傳字節跳動、阿里巴巴將在春節期間推出新一代旗艦AI模型（圖：Shutterstock）

兩位知情人士透露，字節跳動擬在下月推出三款全新 AI 模型，分別為一款大語言模型、一款圖像生成模型和一款視頻生成模型。

另有兩位知道阿里規劃的消息人士表示，阿里巴巴同樣打算在春節長假期間推出新一代旗艦 AI 模型，這批模型具備強勁的數學運算與代碼編寫能力。

知情人士還指出，在春節假期期間，阿里巴巴也將為面向消費者的通義千問展開大規模行銷推廣，劍指字節跳動旗下熱門的豆包聊天機器人的競爭; 豆包也是目前中國用戶規模最大的 AI 應用程式。

此前媒體曾報導，DeepSeek 在時隔一年後，也打算在春節期間推出新一代大模型，這也讓這場行業競爭的激烈程度再上一個台階。

具體來看，字節跳動正籌備推出新一代旗艦大語言模型豆包 2.0、圖像生成模型籽夢 5.0 以及視頻生成模型籽舞 2.0，而阿里則打算推出全新旗艦模型通義千問 3.5，該模型針對複雜推理任務進行了專項優化。

根據中國 AI 產品追蹤平台 Aicpb 網數據顯示，截至 2025 年 12 月，豆包的月活躍用戶數已達 1.63 億，憑藉這一超高人氣，字節跳動在聊天機器人應用領域稍占上風。