鉅亨網新聞中心 2026-01-21 16:42

港股主要指數周三 (21 日) 在經歷波動後，於尾盤出現快速拉升行情。截至收盤，恒生指數上漲 0.37%，收報 26585.06 點；恒生科技指數漲 1.11%；國企指數漲 0.31%。儘管隔夜美股出現大跌，但港股市場展現出較強韌性，整體表現平穩。

盤面上，黃金股與半導體板塊表現最為強勢。受地緣政治不確定性影響，國際現貨金價史上首次站上 4800 美元及 4880 美元大關，帶動赤峰黃金大漲逾 9%，靈寶黃金、招金礦業等多隻個股續創歷史新高。半導體板塊則受 AI 浪潮驅動存儲週期上行，中芯國際漲 3.69%，華虹半導體漲逾 5%，分析師指出國產化仍是該領域最確定的投資機會。

此外，消費電子股也有亮眼表現，創維集團因公布重大重組及私有化退市計畫，復牌後飆漲逾 37%。

內房股走勢不一，萬科因債券展期方案獲通過及政策支持融資需求而漲逾 5%，但融創中國則跌逾 5%。體育用品股與金融股則相對疲軟，安踏體育跌逾 4%，工、建、農三大行跌幅均超過 1%。

針對後市前景，機構觀點普遍聚焦於政策驅動與產業升級。中金公司建議短期可適度提高對房地產板塊的關注，並密切觀察存量房收儲政策的落地進展。