〈港股盤後〉恒指高開低走失守26900點 半導體板塊逆勢突圍
港股主要指數周五 (16 日) 高開低走。早盤恒生指數一度衝高漲近 1%，隨後回落並於午後維持水下震盪，全天圍繞五日線盤整。截至收盤，恒生指數下跌 0.29%，報 26844.96 點；恒生科技指數下跌 0.11%，收報 5822.18 點；國企指數則下跌 0.5%，報 9220.81 點。大市全天成交額為 2550.79 億港元，較上一交易日的 2904.55 億港元有所萎縮。
今日市場亮點集中在半導體板塊，半導體板塊午後強勢拉升，其中，兆易創新收漲 16.74%，華虹半導體漲幅超過 7%。電力設備股表現活躍，東方電氣漲近 5%。
內房股普遍下跌，碧桂園跌幅達 5%，主因市場認為行業復甦仍需需求築底與政策進一步發力。新消費龍頭泡泡瑪特收跌 5.6%，互聯網醫療板塊如阿里健康也延續調整態勢，收跌 5.16%。大型科技股則走勢分化，阿里巴巴收漲 0.97%，而小米集團則因資金回吐下跌超過 2%。
後市前景展望 針對港股後市，多家機構持謹慎樂觀態度，並普遍期待「春季躁動」行情。
天風證券認為港股短期具備反彈基礎，但受海外高利率環境約束，上行彈性仍受限。華泰證券指出，目前港股情緒已落入「恐慌區間」，從歷史經驗看，未來一個月上漲概率將大幅提升。
招商證券預測，隨著南向資金驅動，港股科技板塊有望開啟補漲。此外，銀河證券預計一季度有望落地 50BP 的降准，配合央行近期推出的結構性貨幣政策，將與財政政策協同發力支撐市場。
興業證券建議優先關注以互聯網龍頭為代表的 AI 領域，以及高勝率的紅利資產（如銀行、能源、公用事業）。
