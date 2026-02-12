鉅亨網新聞中心 2026-02-12 16:43

港股主要指數周四 (12 日) 全天表現低迷，終止連續三個交易日上漲。截至收盤，恒生指數下跌 0.86%，報 27032.54 點，恒生科技指數收跌 1.65%，國企指數則下跌 1.00%。大市全天情緒受大型科網股普遍下挫拖累，美團跌 4.50%，聯想跌 4.56%，網易與騰訊分別下跌約 4% 與 2.28%。

恒指止步三連升 險守兩萬七大關 科網與汽車股全線走低(圖:shutterstock)

儘管大盤疲軟，市場仍有局部亮點。半導體板塊在午後顯著拉升，主因日本存儲巨頭鎧俠業績遠超預期，帶動儲存概念股走強，兆易創新飆升 20.95%，天數智芯漲逾 21%。

此外，AI 應用板塊持續活躍，智譜因獲大行「增持」評級大漲 28.68%，雲知聲也漲逾 16%。電力設備股則逆勢走強，哈爾濱電氣受惠於海外電力需求與份額提升預期，漲幅達 13.73%。

新能源汽車板塊小幅回調，比亞迪跌 0.6%，理想跌逾 1%，市場分析指出這與監管總局發布《汽車行業價格行為合規指南》以整治「內捲式」競爭有關。消費零售方面，儘管臨近農曆新年長假，但餐飲及啤酒股表現低迷，百威亞太跌 5.21%，九毛九跌逾 5%。此外，影視娛樂板塊亦出現調整，橙天嘉禾跌逾 8%。

展望後市，中信證券指出，2025 年港股汽車融資規模創新高，預計 2026 年具備規模與技術優勢的整車龍頭及高成長細分標的將持續受關注。