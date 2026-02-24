〈港股盤後〉恒指走弱跌1.8% 科指挫2.1% 智譜逆勢飆升

鉅亨網新聞中心 2026-02-24 16:38

港股市場周二 (24 日) 低開低走態勢，主要指數集體收跌。截至收盤，恒生指數跌 1.82%，報 26590.32 點，恒生科技指數收跌 2.13%，報 5270.7 點，國企指數下跌 2.06%。大市全日成交金額顯著增加，達到 2509.92 億港元。

恒指走弱跌1.8% 科指挫2.1% 智譜逆勢飆升(圖:shutterstock)

盤面上，板塊表現兩極分化。存儲概念、化肥股及通信設備板塊表現強勁。受政策與技術催化，半導體板塊集體走高，兆易創新大漲約 12%，華虹半導體漲逾 3%，天岳先進與壁仞科技分別上漲 6.67% 與 4.72%。此外，建築材料板塊亦有亮眼表現，中國建材激增 10.53%。

相較之下，科網股與新消費概念表現低迷。大型科技股集體走軟，美團跌 4.2%，騰訊控股跌 3.35%，阿里巴巴與快手跌幅均接近 2.8%。機器人概念股遭遇重挫，越疆跌近 11%，優必選跌約 9%。此外，減肥藥板塊與電影概念亦震盪走低，翰森製藥與中國生物製藥跌幅均超過 6%。

個股方面，智譜 (02513-HK) 成為市場亮點，逆勢大漲 12.14%。消息面上，智譜於今日正式發布 GLM-5 大模型，該模型在 SWE-bench Verified 測試中位列開源模型第一，編程能力對標 Claude Opus 4.5，並已完成與華為昇騰、摩爾線程等七大國產算力平台的深度適配。

展望後市，中信證券預計，春運數據顯示旅遊市場維持高景氣度，未來兩個月需求將持續顯現，看好航司與酒店板塊的盈利改善。同時，該行認為國內腦機接口行業有望迎來突破時刻，AI Agent 技術也正推動生產力重構。