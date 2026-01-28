假的！網路瘋傳白銀存摺攻略 臺灣銀行緊急澄清未開辦該項業務
鉅亨網記者張韶雯 台北
臺灣銀行近日針對網路流傳之白銀存摺投資指南發布緊急澄清聲明，強調該行從未提供白銀存摺相關業務。由於近期國際金價與銀價持續攀升，社群平台出現大量掛名臺灣銀行的白銀存摺攻略與優缺點分析，內容均屬虛構不實。臺灣銀行呼籲民眾應以官方網站公告為準，避免誤信非官方資訊而面臨詐騙風險或財務損失。
近期國際市場貴金屬行情走勢強勁，黃金與白銀價格屢創新高，帶動投資人對相關商品的關注度大幅提升。然而，網路社群平台近日卻流傳標題為「台灣銀行白銀存摺全攻略」、「白銀存摺台灣銀行完全指南」以及「白銀存摺優缺點 - 投資前必讀」等文章，內容詳細列出投資門檻與操作流程，營造出臺灣銀行已開辦此項業務的假象。
對此，臺灣銀行正式發表聲明指出，該行目前的貴金屬業務僅限於黃金存摺與相關實體金幣、金條買賣，從未提供任何關於白銀存摺的金融服務。網路流傳的相關指南皆引用錯誤資訊，不僅容易誤導社會大眾，更可能成為詐騙集團吸引投資人上鉤的工具。
臺灣銀行特別提醒民眾，凡涉及銀行各項金融商品、服務內容或具體的投資資訊，務必以臺灣銀行官方網站、正式新聞稿或各營業單位臨櫃提供的資訊為準。投資人在進行財務規劃時，應主動查證資訊來源的可靠性，避免因輕信未經核實的社群貼文而遭遇詐騙，導致資產受損。
若民眾對於貴金屬商品有任何疑問，建議直接透過臺灣銀行官方網站查詢，或撥打貴金屬部客服專線 (02) 2349-4506 進一步確認。銀行方強調，切勿隨意點擊或採信非官方的第三方網站內容，以確保自身權益與資金安全。
