假的！網路瘋傳白銀存摺攻略 臺灣銀行緊急澄清未開辦該項業務

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-28 18:35

臺灣銀行近日針對網路流傳之白銀存摺投資指南發布緊急澄清聲明，強調該行從未提供白銀存摺相關業務。由於近期國際金價與銀價持續攀升，社群平台出現大量掛名臺灣銀行的白銀存摺攻略與優缺點分析，內容均屬虛構不實。臺灣銀行呼籲民眾應以官方網站公告為準，避免誤信非官方資訊而面臨詐騙風險或財務損失。

假的！網路瘋傳白銀存摺攻略 臺灣銀行緊急澄清未開辦白銀存摺業務。（圖：shutterstock）

近期國際市場貴金屬行情走勢強勁，黃金與白銀價格屢創新高，帶動投資人對相關商品的關注度大幅提升。然而，網路社群平台近日卻流傳標題為「台灣銀行白銀存摺全攻略」、「白銀存摺台灣銀行完全指南」以及「白銀存摺優缺點 - 投資前必讀」等文章，內容詳細列出投資門檻與操作流程，營造出臺灣銀行已開辦此項業務的假象。

‌



臺灣銀行特別提醒民眾，凡涉及銀行各項金融商品、服務內容或具體的投資資訊，務必以臺灣銀行官方網站、正式新聞稿或各營業單位臨櫃提供的資訊為準。投資人在進行財務規劃時，應主動查證資訊來源的可靠性，避免因輕信未經核實的社群貼文而遭遇詐騙，導致資產受損。