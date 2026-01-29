盈餘首破200億！土銀揭「馬」力全開5大方針 不動產一條龍藉AI與ESG再升級

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-29 10:40

台灣土地銀行於昨（28）日召開 115 年度行務會議，由董事長何英明及總經理張志堅共同主持，於會中揭示今年經營主軸的五大方針 ，土銀 114 年稅前盈餘達新台幣 200.34 億元創歷史新高，何英明強調，未來將善用 AI 與自動化流程升級行員實力，同時發揮不動產一條龍優勢，落實行政院「挺企業、保就業、促升級」政策，成為台灣最值得信賴的金融夥伴 。

台灣土地銀行董事長何英明主持行務會議及演講。（圖: 土銀提供）

台灣土地銀行 115 年度行務會議聚焦於創新與價值創造 。何英明指出，去年土地銀行表現亮眼，稅前盈餘突破 200.34 億元 。在資產品質方面，備抵呆帳覆蓋率達到 2007.24%、逾放比僅 0.07%，兩項指標均居公股行庫之冠 。此外，該行已連續 7 年獲得金管會「金融服務業公平待客原則評核」績優肯定，充分展現國營銀行的金融韌性 。

面對金融科技浪潮，何英明勉勵經理人從創新出發，透過人工智慧與自動化工具提升行員的「硬實力」與「軟實力」，培養核心競爭力人才 。在永續發展與 ESG 形象建立上，將積極推動氣候變遷風險管理及溫室氣體盤查，遵循責任地圖制度，邁向永續經營 。同時，因應國際金融波動，土地銀行將利用「不動產一條龍」服務優勢，推動「外銷貸款優惠保證」與「中小微企業多元發展專案貸款」，協助產業資金靈活調度 。

總經理張志堅於演講，則具體延伸出五大經營方針 ：

1. 厚植金融韌性：優化台、外幣存放款結構，控管資金成本並穩定利差 。

2. 深耕核心授信：以不動產專業為基礎，推動企金與個金雙引擎，配合政府政策支持都更與危老重建，並拓展綠色融資 。

3. 開創多元獲利：整合財富管理、信託、證券及外匯等業務，透過跨部門行銷提升手續費與非利息收入比重 。

4. 善用數位科技：以資訊安全為基礎，導入智能客服與流程自動化，優化客戶體驗 。

5. 落實責任金融：強化內部治理、防阻詐騙並保護客戶權益，履行公股銀行的社會使命 。