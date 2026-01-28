鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-28 13:20

近期白銀價格漲勢凌厲，過去一年來漲逾 200%，加上金銀比降至多年低位，因此引發市場廣泛關注。

白銀一年飆逾200%！滙豐：金銀比發出過熱信號 是時候獲利下車了（圖：Shutterstock）

滙豐 (HSBC) 分析師 Rodolphe Bohn 周二 (27 日) 出具研究報告指出，白銀此輪強勁漲勢更可能是由「追漲動能、散戶參與及工業需求回暖」共同驅動，並不代表白銀已成為新的避險資產。他也提醒，白銀投資者或許需要開始考慮獲利了結。

黃金方面，HSBC 維持中期偏多立場，但同時強調 2026 年行情可能高度波動，並存在下半年回調的風險。

報告中指出，白銀在過去一年大幅上漲超過 200%，導致金銀比從去年 4 月「異常偏高」水平迅速回落至當前「異常偏低」的區間，金價同期漲幅僅約三分之一。

今年初以來，HSBC 對貴金屬整體保持「謹慎樂觀但強調回調風險」的基調。早在 1 月 8 日，該行便稱地緣政治風險上升與債務壓力恐推動金價在 2026 年上半年升至每盎司 5050 美元的高點，但也預警這可能引發下半年更明顯的回調。

HSBC 預估 2026 年金價區間將落在 3950 至 5050 美元之間，年底目標價約為 4450 美元。儘管 5050 美元的估值較先前預測略有上調，但 HSBC 同時將 2026 年黃金均價預測從 4600 美元微幅下修至 4587 美元，主因是金價攀升可能引發技術性與情緒性修正。

HSBC 也警告，若地緣政治緊張局勢緩和，或是聯準會 (Fed) 停止降息步伐，黃金回調幅度恐進一步加大，今年黃金交易環境恐將呈現「高度波動」特徵。

在更長期的預測方面，HSBC 上調了 2027 至 2029 年的黃金均價估值，明年從原先的 3950 美元上調至 4625 美元，2028 年從 3630 美元大幅調升至 4700 美元，並首度給出 2029 年 4775 美元的估值。

儘管對短期波動保持警惕，HSBC 對黃金的中期趨勢仍持正面看法。去年 11 月底，Bohn 曾說，在各國央行與零售投資者需求強勁的支撐下，黃金仍有望維持上行軌跡。

在 HSBC 的《Think Future 2026》展望報告中，Bohn 指出，儘管金價在年內表現強勁且近期波動加大，HSBC 仍對未來數月黃金走勢保持積極看法，並認為投資人可透過黃金來分散全球資產風險，特別是外匯市場。在市場劇烈動盪時期，黃金展現出顯著的韌性，並仍具進一步升值潛力。

Bohn 分析，黃金在 2025 年經歷「最成功年份之一」，主要受全球不確定性上升以及對美元貶值的憂慮驅動。即便全球情緒改善、股市上漲，當前市場環境仍為金價提供支撑。

Bohn 認為，央行持續購金、對美元走弱的擔憂及黃金 ETF 需求延續，將讓黃金繼續成為資產組合中的關鍵避險工具，協助投資者因應持續的全球不確定性。

不過，Bohn 也提示下行風險。若 Fed 意外轉向更鷹派立場，或是全球經濟環境顯著改善，可能對 HSBC 的積極判斷構成挑戰。