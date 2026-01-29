【袁志峰專欄】恒指今月漲逾8%，創逾4年半新高

袁志峰 2026-01-29 04:50

今日推介 - 中國移動 (941, $80.9), 目標價 $88.0, 止損價 $78.0

（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

‌



周三港股顯著上揚，成交創逾 3 個月新高，恒指以全日高位收市，創逾 4 年半新高，南向資金罕有地連續 4 日淨賣出。恒指連升 6 日，累漲 5.1%。美元偏弱將利好港股，建議投資者趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 199 點，早盤輾轉上揚，午後高位窄幅震盪，以全日高位收市，收報 27826 點，升 700 點或 2.6%，創逾 4 年新高。成交額按日增 42% 至 3615 億元，12 月份日均成交額 1859 億元。

港股通南向資金淨賣出約 34 億元。騰訊 (700)、泡泡瑪特(9992) 及長飛光纖 (6869) 錄得 12.1、7.3 及 3.0 億元淨買入。盈富基金 (2800)、阿里(9988) 及紫金礦業 (2899) 錄得 23.2、9.4 及 8.5 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 614 億元，12 月淨買入約 229 億元。

恒指升 2.6%，成份股 79 升 7 跌 2 持平。中國宏橋 (1378) 及泡泡瑪特 (9992) 漲逾 7%，為升幅最大藍籌。中國電信 (728) 及石藥集團 (1093) 漲逾 6%。信義玻璃 (868) 漲逾 5%。中石油 (857)、中海油(883)、中國聯通(762)、華潤置地(1109) 及華潤萬象生活 (1209) 漲逾 4%。中石化 (386)、中國移動(941)、工商銀行(1398)、建設銀行(939)、中國銀行(3988)、中國人壽(2628)、中國神華(1088)、紫金礦業(2899)、新鴻基地產(16)、恒基地產(12)、九龍倉置業(1997) 及蒙牛乳業 (2319) 漲逾 3%。海底撈 (6862) 及安踏體育 (2020) 跌逾 2% 及 1%，為跌幅最大藍籌。

恒生科指升 2.5%，收報 5900 點，成份股 26 升 4 跌。大型科技股表現與大市同步，阿里 (9988)、騰訊(700)、小米(1810)、京東(9618) 及網易 (9999) 升逾 2%，快手 (1024) 升逾 4%。華虹半導體 (1347) 漲逾 7%，為升幅最大成份股。理想汽車 (2015) 及比亞迪 (1211) 漲逾 4%。蔚來 (9866)、騰訊音樂(1698)、中芯國際(981)、嗶哩嗶哩(9626) 及商湯 (20) 漲逾 3%。小鵬汽車 (9868) 升近 3%。同程旅行 (780) 跌逾 2%，為跌幅最大成份股。攜程 (9961) 及海爾智家 (6690) 跌近 1%。

板塊方面，航空、旅遊及體育用品股逆市下跌。中國 3 大航空股跌 4%-7%。晶片、電動車、內銀、內房、石油、煤炭、電訊、黃金、礦産及本地地產股跑贏大市，漲幅居前。山東黃金 (1787) 及招金礦業 (1818) 升逾 8% 及 6%。中國鋁業 (2600) 升逾 12%，江西銅業 (358) 及洛陽钼業 (3993) 升逾 8% 及 5%。

周三上証指數高開 0.2%，早盤震盪走高，午後最多曾漲 0.7%，收報 4151.24 點，升 0.3%。深証成指升 0.1%。科創 50 指數跌 0.1%。滬深兩市總成交約 29700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 700 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。

3) 個股訊息

新東方 (9901) 公布，截至 2025 年 11 月底第二季，股東應佔淨利潤 4545.2 萬美元，按年升 42.3%；經營利潤 6630.7 萬美元，上升 2.44 倍。期內，淨營收為 11.91 億美元，按年上升 14.7%，增長主要由於其教育新業務帶動收入增加。(信報)