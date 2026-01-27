〈台幣〉熱錢湧入股匯雙漲 連4揚收31.47元登近1個月新高
鉅亨網記者陳于晴 台北
美元指數持續走弱，在外資匯入下，新台幣兌美元匯率今 (27) 日強勢走升，一度升值超過 1 角，呈現股匯雙漲，但在央行調節下，終場收在 31.47 元，升值 3.8 分，為連續 4 個交易日升值，並創下近 1 個月新高，台北及元太外匯市場總成交值 20.72 億美元。
台北股匯今天連袂走強，加權指數盤中最高衝上 32428.17 點，終場上漲 253.4 點，收在 32317.92 點，盤中與收盤雙雙創下歷史新高，外資買超 222 億元。
外匯交易員指出，相較於前幾日，今天外資匯入力道明顯轉強，午後新台幣匯價挑戰 31.4 關卡，但進口商美元買盤隨之出籠，央行也按慣例在尾盤出手調節，強力沒收大多數升幅，以 31.47 元作收。
觀察主要貨幣變動狀況，根據央行統計，美元指數小貶 0.03%，日元昨天歷經暴力升值後，美日聯手干預匯市傳聞逐漸淡化，今天回貶 0.31%，韓元也轉貶 0.23%，人民幣持平，新台幣則升值 0.12%，新加坡幣也升值 0.15%。
美元兌日元匯率昨天狂跌，出現 153 字頭，過去兩個交易日累計跌幅接近 3%，不過，今天市場恢復冷靜，投資人把聚焦轉向本周的聯準會利率決策會議，專家指出，目前聯邦基金利率已接近中性水準，加上通膨高峰已過，Fed 有條件拉長暫停降息的時間。另外，市場也擔憂 Fed 的政治獨立性。
延伸閱讀
- 〈紐約匯市〉美元全面走弱 美日聯手干預風險升溫
- 〈台幣〉日元暴力升值掀亞幣競升潮 收31.508元創逾3周新高
- 本週操盤筆記：Fed利率決策、蘋果等重量級財報、美通膨數據
- 〈台幣〉日元暴力升值掀亞幣競升潮 收31.508元創逾3周新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇