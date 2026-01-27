鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-27 19:21

美元指數持續走弱，在外資匯入下，新台幣兌美元匯率今 (27) 日強勢走升，一度升值超過 1 角，呈現股匯雙漲，但在央行調節下，終場收在 31.47 元，升值 3.8 分，為連續 4 個交易日升值，並創下近 1 個月新高，台北及元太外匯市場總成交值 20.72 億美元。

〈台幣〉熱錢湧入股匯雙漲 連4揚收31.47元登近1個月新高。(鉅亨網記者陳于晴攝)

台北股匯今天連袂走強，加權指數盤中最高衝上 32428.17 點，終場上漲 253.4 點，收在 32317.92 點，盤中與收盤雙雙創下歷史新高，外資買超 222 億元。

外匯交易員指出，相較於前幾日，今天外資匯入力道明顯轉強，午後新台幣匯價挑戰 31.4 關卡，但進口商美元買盤隨之出籠，央行也按慣例在尾盤出手調節，強力沒收大多數升幅，以 31.47 元作收。

觀察主要貨幣變動狀況，根據央行統計，美元指數小貶 0.03%，日元昨天歷經暴力升值後，美日聯手干預匯市傳聞逐漸淡化，今天回貶 0.31%，韓元也轉貶 0.23%，人民幣持平，新台幣則升值 0.12%，新加坡幣也升值 0.15%。