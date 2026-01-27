search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台幣〉熱錢湧入股匯雙漲 連4揚收31.47元登近1個月新高

鉅亨網記者陳于晴 台北

美元指數持續走弱，在外資匯入下，新台幣兌美元匯率今 (27) 日強勢走升，一度升值超過 1 角，呈現股匯雙漲，但在央行調節下，終場收在 31.47 元，升值 3.8 分，為連續 4 個交易日升值，並創下近 1 個月新高，台北及元太外匯市場總成交值 20.72 億美元。

cover image of news article
〈台幣〉熱錢湧入股匯雙漲 連4揚收31.47元登近1個月新高。(鉅亨網記者陳于晴攝)

台北股匯今天連袂走強，加權指數盤中最高衝上 32428.17 點，終場上漲 253.4 點，收在 32317.92 點，盤中與收盤雙雙創下歷史新高，外資買超 222 億元。


外匯交易員指出，相較於前幾日，今天外資匯入力道明顯轉強，午後新台幣匯價挑戰 31.4 關卡，但進口商美元買盤隨之出籠，央行也按慣例在尾盤出手調節，強力沒收大多數升幅，以 31.47 元作收。

觀察主要貨幣變動狀況，根據央行統計，美元指數小貶 0.03%，日元昨天歷經暴力升值後，美日聯手干預匯市傳聞逐漸淡化，今天回貶 0.31%，韓元也轉貶 0.23%，人民幣持平，新台幣則升值 0.12%，新加坡幣也升值 0.15%。

美元兌日元匯率昨天狂跌，出現 153 字頭，過去兩個交易日累計跌幅接近 3%，不過，今天市場恢復冷靜，投資人把聚焦轉向本周的聯準會利率決策會議，專家指出，目前聯邦基金利率已接近中性水準，加上通膨高峰已過，Fed 有條件拉長暫停降息的時間。另外，市場也擔憂 Fed 的政治獨立性。


文章標籤

新台幣匯率升值

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數96.933-0.11%
集中市場加權指數32317.92+0.79%
美元/台幣31.470-0.12%
日元/美元0.0065+0.00%
韓元/美元0.0007+0.00%
人民幣/美元0.1438+0.00%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty