鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-27 06:15

美元周一 (26 日) 全面走低，日元則升至逾兩個月高點，市場揣測美日可能聯手進行匯率干預。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.55%，報 97.06。

‌



投資人也在聯準會 (Fed) 會議，以及川普政府可能宣布新任主席人選之前，降低美元部位。此外，美國政府再度面臨關門風險，也對美元造成壓力。

美元兌日元下跌 1%，至 154.15，過去兩個交易日累計跌幅接近 3%，為 2025 年 4 月「解放日 (Liberation Day)」關稅引發市場動盪以來最劇烈。

日本動向持續牽動市場。日本首相高市早苗 (Sanae Takaichi) 周日表示，政府將對投機性的市場行為採取「必要措施」。

干預前兆浮現

消息人士上周五表示，紐約聯準銀行已向交易商進行美元兌日元的匯率檢查，市場普遍視此為干預的前兆。隨著投資人急於回補日元空單，日元已自上周五低點反彈逾 3%。

野村 (Nomura)G10 外匯策略主管 Dominic Bunning 表示，「如果日本財務省與美國財政部都希望限制美元兌日元的上行空間，這將成為更強而有力的推動因素。」

日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 拒絕評論匯率檢查一事，而日本外匯事務官三村淳 (Atsushi Mimura) 則表示，政府將在外匯議題上與美國保持密切協調，並適時採取行動。

美國上一次參與協同干預日元是在 2011 年 3 月福島地震後，當時美國賣出日元以穩定市場。

高盛 (Goldman Sachs) 分析師在報告中指出，「由於美國參與其中，這次的干預訊號甚至比 2022 年或 2024 年更為強烈，實際干預很可能採取協同行動。」

「不過，當整體基本面仍支持匯率承壓時，直接進場干預的效果往往只是暫時性的，目前的情況正是如此。」

日元承壓的原因之一，在於市場對日本政府債務的擔憂。日本政府債務規模已超過 GDP 的兩倍。近期市場利率大幅上升，引發外界對日本償債能力的疑慮，但高市早苗在為 2 月 8 日提前大選造勢時，仍主張減稅政策。

日本央行 (BoJ) 周一公布的貨幣市場數據顯示，上周五日元兌美元的急升，不太可能是官方直接干預的結果。

美元拋售推升歐元與英鎊

周一美元遭拋售，也推升歐元與英鎊升至四個月高點，澳幣則來到 2024 年 10 月以來最強水準。

歐元兌美元上漲 0.4%，至 1.18585 美元。

英鎊兌美元上漲 0.3%，至 1.3691 美元。

澳幣兌美元上漲 0.5%，至 0.6931 美元。

Variant Perception 宏觀策略師 Jonathan Petersen 表示，「這是一波重新被點燃的『賣出美國交易』，主因是預測市場顯示，美國政府關門的風險再度浮上檯面。」

美國參議院民主黨領袖 Chuck Schumer 表示，民主黨將反對包含國土安全部預算的撥款法案。該部門負責監管移民執法局 (ICE)。上周六，美國移民執法人員在明尼亞波利斯射殺一名美國公民，引發當地領袖強烈抗議與譴責，這已是本月第二起類似事件。

美國國會須在 1 月 30 日前完成政府資金撥付，否則將面臨部分政府關門的風險。

Bannockburn Capital Markets 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，「目前美國發生許多事情，包括明尼蘇達州槍擊事件引發的抗議，以及川普可能在本周宣布鮑爾 (Jerome Powell) 的接班人選，這兩件事都讓市場感到不安。」

聯準會將於周三召開利率決策會議，市場普遍預期利率將維持不變，但政策官員可能釋出未來降息的訊號，今年市場已預測約有 50 個基點的降息幅度。

截至台灣時間周二 (27 日) 約 6:10 價格: