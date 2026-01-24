鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-24 06:48

國際油價周五 (23 日) 跳漲近 3%，收在逾一周高點，原因是美國總統川普加強施壓伊朗，對運送伊朗石油的船隻加碼制裁，還宣布已派遣艦隊前往中東地區。

〈能源盤後〉油價跳漲近3% 美國派遣艦隊前往伊朗並實施新制裁 (圖:Reuters/TPG)

能源商品價格

布蘭特原油 (Brent) 期貨上漲 1.82 美元或 2.8%，收在每桶 65.88 美元，為 1 月 14 日以來最高。

西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 1.71 美元或 2.9%，收在每桶 61.07 美元，也創逾一周以來最高。

布蘭特、西德州本周雙雙上漲超過 2.5%。

川普再度對德黑蘭當局發出警告，敦促勿殺害抗議者或重啟核計畫，這番擴大施壓的行動，重新燃起市場對中東原油供應中斷的擔憂。

美國財政部周五表示，美國已對九艘運輸伊朗原油和石油產品的船隻、以及八家相關企業實施制裁。

根據石油輸出國組織 (OPEC) 的數據，伊朗原油產量約每日 320 萬桶，是僅次於沙烏地阿拉伯、伊拉克和阿拉伯聯合大公國的 OPEC 第四大產油國，同時也是全球第二大石油消費國中國的重要供應來源。

在此同時，位於哈薩克一座全球數一數二大油田，仍在努力恢復生產。

雪佛龍 (Chevron) 表示，哈薩克騰格茲 (Tengiz) 油田的產量尚未恢復。雪佛龍是經營該油田的 Tengizchevroil 的合資企業主之一，而該油田在周一發生火災後而宣布暫停生產。

摩根大通周五表示，占哈薩克產量近一半的騰格茲油田，在本月結束以前可能都會持續停產。哈薩克 1 月的原油產量預估每日僅 100-110 萬桶，明顯低於平常時候的每日 180 萬桶。