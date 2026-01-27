鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-27 19:40

受強大北極寒流席捲美國大部分地區影響，美國能源市場經歷了劇烈動盪。市場數據顯示，美國天然氣價格在截至本周一 (26 日) 的 5 天內累計飆升超過 117%，創下自 1990 年有數據紀錄以來最大的 5 日漲幅。然而，在周一單日暴漲近 30% 後，隨著交易員紛紛獲利了結，周二天然氣價格出現回落。

周二早盤，2 月份交割的天然氣期貨合約一度下跌 3.9%，至每百萬英熱單位 (MMBtu)6.532 美元。市場分析指出，由於 2 月合約即將於周三到期，導致市場流動性相對稀薄，這進一步放大了前端月份期貨的價格波動。

這場極端低溫天氣不僅推升了家庭暖氣需求，更嚴重打擊了天然氣的生產端。風暴導致全美約 12% 的天然氣產量中斷，直接限制了提供給發電廠與家庭爐具的燃油供應。

為了應對嚴峻的能源缺口，美國最大的電網營運商 PJM Interconnection 已宣佈進入一級緊急狀態。此電網服務範圍涵蓋從新澤西州到芝加哥的 6700 萬人口，緊急狀態要求該區域內的所有發電廠必須隨時準備以全產能運行，以確保電力供應穩定。