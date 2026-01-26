鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-26 11:19

中國軍方權力核心再度震盪。據多名知情人士透露，中國現役最高階將領之一、中央軍事委員會副主席張又俠，遭指控向美國洩露中國核武計畫核心機密，並長期收受鉅額賄賂，涉及以權謀私、干預高層人事安排，包括促成前國防部長李尚福升遷。

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，相關指控是在上週六（24 日）一場閉門高層簡報中向部分解放軍最高層將領揭露的。

就在簡報前不久，中國國防部突宣布，已對張又俠展開調查，僅稱其「嚴重違反黨紀國法」，並未對外說明具體案情。張有俠曾被認為是中國國家主席習近平主席最信任的軍事盟友。

知情人士指出，張又俠被控在軍中「搞政治團伙」，意圖建立影響力網路，破壞黨內團結，並濫用其在中央軍事委員會中的權力。

當局同時也在調查他對一個權力龐大的軍事單位的監督情況，該單位負責軍事裝備的研發、採購與生產。

知情人士指出，張又俠被指控在這個高預算的採購體系中，以官職升遷作為交換，收受鉅額金錢。

最震撼指控：向美國洩露核武核心資料

知情人士透露，簡報中最具爆炸性的指控，是張又俠涉嫌向美國洩露中國核武器的核心技術資料。

部分指控張又俠的證據來自中國核工業集團前總經理顧軍。該集團為中國國有企業，負責中國所有民用與軍用核計畫。

北京方面已於上週一宣布，因顧軍涉嫌嚴重違反黨紀與國家法律，對其展開調查。

據悉，在週六的簡報中，當局透露，對顧軍的調查已將張又俠與中國核領域的一起安全漏洞事件連結起來。

不過，該起安全漏洞的具體細節並未在簡報中對外說明。

張又俠出身「太子黨」 與習家族淵源深厚

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在向《WSJ》發表的聲明中表示，中共對張又俠立案調查，凸顯領導層在反腐方面採取「全覆蓋、零容忍」的態度。

部分分析人士指出，習近平近期在軍中展開的反腐與整肅不忠行動，堪稱自毛澤東時代以來，對中國軍事領導層最為強勢、徹底的一次清洗。

和習近平一樣，身為中共政治局成員的張又俠也屬於中國所謂的「太子黨」，也就是革命元老與高階黨政幹部的後代。

張又俠的父親曾在中國內戰期間與習近平之父並肩作戰，該場內戰最終於 1949 年由毛澤東領導的共產黨奪取政權，兩人的父親之後也都官至高位。

政治風險顧問公司中國策略集團（China Strategies Group）負責人 Christopher Johnson 表示：「這項行動在中國軍事史上前所未見，等同於對最高指揮層的全面瓦解。」

週六的內部簡報也將張又俠的落馬，與他提拔前國防部長李尚福一事連結起來。知情人士指出，張又俠涉嫌收受鉅額賄賂，協助李尚福升遷。

李尚福的下台始於 2023 年，當時他突然自公眾視野中消失，隨後被免去國防部長職務；隔年，黨內以貪腐為由將其開除黨籍。

調查全面擴大 中共軍中人人自危

知情人士指出，為顯示此次調查的深入程度，習近平已指示成立專案小組，全面清查張又俠於 2007 年至 2012 年間、為期五年擔任瀋陽軍區司令時期的相關作為。

該調查團隊目前已進駐中國東北城市瀋陽，並刻意選擇下榻當地飯店，而非軍事基地，以避免張又俠在當地可能仍握有的人脈與支持網路。

知情人士表示，當局已查扣多名隨張又俠與中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立一同升遷的軍官之行動裝置。

劉振立的調查也於週六對外宣布，隨著與兩人有關聯的數千名軍官浮上檯面，恐成為後續清查對象。

張又俠與劉振立的相繼落馬，意味著習近平多年來清除被視為貪腐且政治不可靠軍官的行動進一步擴大。

中國策略集團負責人 Johnson 指出，連習近平的私人友人之一、張又俠也遭清洗，顯示習在反貪行動上已不再設下任何紅線。

Johnson 表示，習近平在反腐初期曾試圖避免對最高將領展開「全面性撤換」，刻意不觸及現役資深將領與戰略飛彈部隊等關鍵軍事單位；但他後來意識到這樣的策略不可行，而此次行動正是這一過程的最終結果。

權力集中下的代價：戰力空洞化？

分析人士指出，由於中國政治體系高度不透明，外界難以確切判斷習近平為何要清除其在中國人民解放軍中的一名長期盟友。提供給黨內高層的內部說法，例如週六簡報中所提及的內容，未必完全反映習近平作出相關決策的真正或全部動機。

即便如此，解放軍官方報紙《解放軍報》週六刊出的社論，仍凸顯張又俠一案中政治因素的重要性。該報指控張又俠「嚴重踐踏並破壞」中央軍委主席權威的制度基礎。

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）外交與國家安全資深研究員 Lyle Morris 指出，這顯示「張又俠在習近平之外，握有過大的權力」。

Morris 表示，中共一再強調，習近平身為中央軍委主席，對軍隊擁有最終指揮權，象徵黨對武裝力量的全面掌控；「因此，特別點出這類違規行為，意味著張又俠已偏離習近平所建立的指揮體系」。

Morris 進一步指出，無論背後真正原因為何，習近平選擇將張又俠清除出局，顯示他對自己已成功鞏固對軍方的權力充滿信心；「這不是軟弱的表現，而是力量的展現。」

台海風險變數升高

熟悉簡報內容的知情人士指出，透過對指揮體系進行「斬首式」整肅，習近平正向內外傳達一項明確訊號：猖獗的貪腐、根深蒂固的裙帶與派系網路，以及國家機密外洩，都是其實現對台灣掌控目標的「生存性威脅」。

然而，也有分析人士指出，隨著高層將領大量被清洗，軍中高階指揮層出現空洞化，恐影響整體作戰效能，並可能在短期內降低兩岸爆發衝突的風險，顯示習近平正轉向更為審慎、精算的策略。

中國似乎打算先就台灣議題與美國總統川普尋求交易。在兩大強權今年即將展開高風險的貿易與安全談判之際，台灣問題成為關鍵籌碼。

一旦川普在台灣安全承諾上出現動搖，恐將衝擊台灣對美國決心的信心。

自 2023 年夏季以來，中共已陸續撤換中國陸軍、空軍、海軍、戰略飛彈部隊與武警系統的多名高階將領，並波及多個主要戰區指揮部，其中包括負責台灣方向的戰區。

根據《WSJ》查閱的官方公開資訊，在過去約兩年半內，已有超過 50 名資深軍官與國防產業高層遭到調查或被免職。

中央軍事委員會在本屆任期於 2022 年開始時，原本擁有 6 名職業軍人出身的成員；如今僅剩 1 名仍在現役的穿制服軍官、中國共產黨中央軍事委員會紀律檢查委員會書記張升民。

他是在另一名擔任副主席的將領遭清洗後，於去年 10 月才獲升任副主席。

不同於具有實戰經驗的張又俠與劉振立，張升民大半職涯都擔任政治幹部與紀律檢查官，主要負責督促忠誠、加強思想與士氣建設。

麻省理工學院（MIT）安全研究計畫主任 M. Taylor Fravel 表示：「鑑於任何龐大且高度複雜的軍事組織在管理上的規模與難度，高層出現這樣的權力真空狀態是難以持續的。」