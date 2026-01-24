鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-01-24 19:12

中國國防部新聞發言人蔣斌周六（24 日）通報，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

至此，2022 年組成的 20 屆中央軍委七人領導班子，已經有五人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民兩人。

‌



據《彭博》報導，新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾說：「通常一位將軍掌權的時間越久，越有可能建立自己的派系，對習近平的忠誠度也會降低。」

他表示，此舉是為了騰出空間，安插更忠誠的將領。 「這恰恰表明，對習近平而言，鞏固自身地位才是最重要的事。」

據《美聯社》報導，專家認為，這場清洗運動的目的改革軍隊，並確保軍方為習近平馬首是瞻。自習近平 2012 年上台以來，超過 20 萬名官員受到懲處。

財經網美胡采蘋在臉書上說，張又俠是目前解放軍將領中唯一一個具有實戰經驗的將領，參加過 1979 年中越邊境戰爭，在陸軍中很有軍威。

胡采蘋提到，之前海外 youtuber 一片幻想張又俠已經控制局面，習近平即將「被政變」。中共第二十届四中全會閉幕後，她發文講過，習近平對軍中的控制百分之一萬，不然他不敢出來開四中全會。