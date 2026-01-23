鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-23 11:20

當前港股 IPO 市場情緒火熱，AI 賽道尤為耀眼。 2026 年開年以來，已有多檔新股在港交所上市，全部實現上漲，其中 AI 相關企業表現突出，全球智慧手機 ODM 龍頭龍旗科技 (09611-HK)(603341-CN) 是最新一家，周四 (22 日) 正式登陸港股市場，上市首日開盤價爲每股 35 港元，終場收於 32.30 港元，較發行價 31 港元漲 4.19%，總市值 168.8 億港元。

專家表示，這場火熱上市的背後，藏著中國企業海外上市的全新解題思維，三大亮點精準擊中市場需求。首先，全電子化申請成為效率關鍵。依託港股 FINI 系統優化後的電子認購機制，投資人可透過線上管道快速下單，大幅降低參與門檻，這也是龍旗科技認購效率飆升的重要原因 。

「A+H」綜效凸顯估值韌性。作為 15 個月內完成 A 股與 H 股上市的製造業標桿，龍旗科技以 A 股估值為錨，H 股定價相對合理，既吸引了境內資金聯動，又獲得國際資本認可，形成雙向支撐 。

儘管智慧手機業務短期承壓，但龍旗科技 AIoT 業務 2024 年年增率 122%，佔總營收比例升至 12%，契合全球智慧硬體產業升級趨勢，成為估值提升的核心邏輯 。

龍旗科技的案例為中國企業境外上市提供了清晰可參考的路徑。首先，善用 A 股估值錨降低定價難度。自 2025 年以來，A/H 股溢價比中樞持續下行，寧德時代、恆瑞醫藥等「A+H」企業均透過兩地估價連動，實現平穩定價。龍旗科技憑藉 A 股上市後的市場認可度，H 股發行價對應估值較同產業公司更具吸引力，有效降低了國際投資人的決策成本。

其次，適配港股新機制提升融資效率。港交所 FINI 系統上線後，全電子化流程大幅縮短上市週期，龍旗科技透過優化電子認購管道，讓散戶與機構投資者均能高效參與，最終實現千倍認購的市場熱度 。這項操作對後續赴港企業具有直接參考價值。

最後，聚焦細分龍頭定位強化吸引力。作為全球智慧手機 ODM 出貨量第一的企業，龍旗科技服務小米、三星、榮耀等重量級品牌，細分領域的競爭優勢明確 。

根據 2025 年數​​據，產業龍頭企業赴港上市平均超額認購倍數較一般企業高 3 倍以上，凸顯了細分龍頭的資本吸引力 。