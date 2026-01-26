鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-26 06:10

儘管市場本週靠著「TACO 效應」止穩反彈，但在政治與地緣風險未解的情況下，市場結構仍然脆弱，隨時可能再度轉冷。

根據《巴隆周刊》報導，所謂的 TACO 指的是「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out）的縮寫。這一說法，成了市場本週反彈的關鍵心理支撐。

‌



此前，美國總統川普因再度拋出「收購格陵蘭」的構想，引發市場拋售。不過隨著他態度轉趨保守，市場也逐步回穩。

此前，美國總統川普針對格陵蘭發表的煽動性言論，令全球股市與債市承壓，歐洲領袖更釋出訊號，表示為了維護全球最大島嶼的主權，已準備動用報復性的「火箭炮級」反制措施。

直到上週三川普收斂態度，淡化先前威脅，並提及已有「未來協議框架」，市場緊張情緒才逐漸緩解，股市隨之反彈。

然而，《巴隆》警告，這場風波遠未落幕，格陵蘭以及其他地緣政治風險，仍高懸市場上空。

Resonate Wealth Partners 投資長 Alexander Guiliano 指出，股市短期內仍將高度受新聞標題影響，「這週的市場表現再次提醒投資人，不應讓華盛頓傳出的政治消息左右投資組合。」

不少投資人選擇在震盪中逢低布局，而經濟基本面也為反彈提供支撐。

美國第三季 GDP 年增率達 4.4%，高於第二季的 3.8%；初領失業救濟金人數維持低檔，通膨數據亦符合市場預期。

此外，運輸類股創下歷史新高，向來被視為經濟與股市走強的正面訊號。美國消費者信心也展現韌性，密西根大學 1 月消費者信心指數在地緣政治動盪下仍呈現上升。

Harris Financial Group 合夥人 Jamie Cox 表示，美國消費者仍深受「財富效應」支撐，「當 GDP 成長超過 4%，很難對市場感到悲觀。」

值得注意的是，《巴隆》指出，雖然押注「TACO」的投資人短線獲勝，但另一場考驗即將到來：第四季科技股財報。

同時，在地緣政治方面，格陵蘭只是眾多未解熱點之一。與此同時，美國與伊朗的緊張關係依舊不斷升高，川普更宣稱將派遣「艦隊」前往中東。

市場動盪下，避險情緒並沒有退場，使貴金屬成為明確受惠者。白銀今年以來大漲 43%，價格首度突破每盎司 100 美元；黃金 1 月以來上漲 15%，再創新高，並徘徊在每盎司 5,000 美元關卡下方。

貴金屬強勁上漲，加上市場波動率居高不下與美元走弱，顯示金融市場恐將迎來一場「冬季混合風暴」。