川普政府砸16億美元入股USA Rare Earth！持股比例達10%、強化美國稀土供應鏈
鉅亨網編譯莊閔棻
兩名知情人士透露，作為一項總額 16 億美元、結合債務與股權的投資方案之一，川普政府將取得美國稀土公司 USA Rare Earth(USAR-US) 約 10% 的持股，目的是協助該公司在美國本土開發稀土礦場及磁鐵製造設施。
根據《路透》報導，其中一名獲悉相關規劃的消息人士指出，該交易以及另一筆 10 億美元的民間投資將於週一（26 日）對外公布，總部位於奧克拉荷馬州的 USA Rare Earth 也將於當日上午召開投資人電話會議，說明交易條款。
消息人士指出，作為投資方案的一部分，川普政府將獲得 USA Rare Earth 約 1,610 萬股股份，並取得可額外購買 1,760 萬股的認股權證，兩者的定價皆為每股 17.17 美元，接近該公司本月稍早的股價水準。
這項交易也是川普政府近年來進軍關鍵礦產領域的最新動作。此前，美國政府已分別入股 MP 材料 (MP-US) 、Lithium Americas (LAAC-US) 以及 Trilogy Metals(TMQ-US) 等礦業公司。
一名川普政府高層官員上月表示，政府正計畫與美國礦業部門達成更多「歷史性交易」，以提升鋰、稀土及其他關鍵礦產的產量，這些資源被廣泛用於國防、AI 及相關高科技領域。
此外，消息人士透露，USA Rare Earth 已聘請金融服務公司建達公司（Cantor Fitzgerald）協助募資。
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）之子布蘭登．盧特尼克（Brandon Lutnick）為該公司董事長。
白宮方面尚未立即回應《路透》的置評請求，USA Rare Earth 則婉拒發表評論。
中國是全球最大的稀土加工國。稀土由 17 種礦物組成，廣泛用於各類電子產品與軍事設備。
相較之下，美國目前僅生產少量稀土，這也促使美國政府近年來積極推動提升國內稀土產量。
USA Rare Earth 正與德州礦產資源公司（Texas Mineral Resources）合作，在德州 Sierra Blanca 開發一座稀土礦場，預計於 2028 年投產。
此外，公司位於奧克拉荷馬州斯蒂爾沃特（Stillwater）的磁鐵製造設施，預計將於今年稍晚啟用。
- 投資組合需要新的「第三勢力」嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普威脅對加拿大商品課徵100%關稅！加拿大回應
- 川普威脅對加拿大商品課徵100%關稅！警告勿與中國簽貿易協議
- 俄美烏談判進行中戰火仍未歇！俄軍空襲烏克蘭、基輔關鍵設施受損
- 美國再爆移民槍擊事件！一名美國公民遭擊斃、明尼蘇達州街頭大混亂
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇