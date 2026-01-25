search icon



川普政府砸16億美元入股USA Rare Earth！持股比例達10%、強化美國稀土供應鏈

鉅亨網編譯莊閔棻

兩名知情人士透露，作為一項總額 16 億美元、結合債務與股權的投資方案之一，川普政府將取得美國稀土公司 USA Rare Earth(USAR-US) 約 10% 的持股，目的是協助該公司在美國本土開發稀土礦場及磁鐵製造設施。

cover image of news article
川普政府砸16億美元入股USA Rare Earth。（圖：Shutterstock）

根據《路透》報導，其中一名獲悉相關規劃的消息人士指出，該交易以及另一筆 10 億美元的民間投資將於週一（26 日）對外公布，總部位於奧克拉荷馬州的 USA Rare Earth 也將於當日上午召開投資人電話會議，說明交易條款。


消息人士指出，作為投資方案的一部分，川普政府將獲得 USA Rare Earth 約 1,610 萬股股份，並取得可額外購買 1,760 萬股的認股權證，兩者的定價皆為每股 17.17 美元，接近該公司本月稍早的股價水準。

這項交易也是川普政府近年來進軍關鍵礦產領域的最新動作。此前，美國政府已分別入股 MP 材料 (MP-US) 、Lithium Americas (LAAC-US) 以及 Trilogy Metals(TMQ-US) 等礦業公司。

一名川普政府高層官員上月表示，政府正計畫與美國礦業部門達成更多「歷史性交易」，以提升鋰、稀土及其他關鍵礦產的產量，這些資源被廣泛用於國防、AI 及相關高科技領域。

此外，消息人士透露，USA Rare Earth 已聘請金融服務公司建達公司（Cantor Fitzgerald）協助募資。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）之子布蘭登．盧特尼克（Brandon Lutnick）為該公司董事長。

白宮方面尚未立即回應《路透》的置評請求，USA Rare Earth 則婉拒發表評論。

中國是全球最大的稀土加工國。稀土由 17 種礦物組成，廣泛用於各類電子產品與軍事設備。

相較之下，美國目前僅生產少量稀土，這也促使美國政府近年來積極推動提升國內稀土產量。

USA Rare Earth 正與德州礦產資源公司（Texas Mineral Resources）合作，在德州 Sierra Blanca 開發一座稀土礦場，預計於 2028 年投產。

此外，公司位於奧克拉荷馬州斯蒂爾沃特（Stillwater）的磁鐵製造設施，預計將於今年稍晚啟用。


相關行情

台股首頁我要存股
USA Rare Earth, Inc. Class A24.77+9.07%
MP材料69.58+1.77%
Lithium Americas (Argentina) Corp%
Trilogy Metals Inc6.21+7.25%

