川普政府砸16億美元入股USA Rare Earth！持股比例達10%、強化美國稀土供應鏈

2026-01-25 19:00

兩名知情人士透露，作為一項總額 16 億美元、結合債務與股權的投資方案之一，川普政府將取得美國稀土公司 USA Rare Earth(USAR-US) 約 10% 的持股，目的是協助該公司在美國本土開發稀土礦場及磁鐵製造設施。

川普政府砸16億美元入股USA Rare Earth。（圖：Shutterstock）

根據《路透》報導，其中一名獲悉相關規劃的消息人士指出，該交易以及另一筆 10 億美元的民間投資將於週一（26 日）對外公布，總部位於奧克拉荷馬州的 USA Rare Earth 也將於當日上午召開投資人電話會議，說明交易條款。

消息人士指出，作為投資方案的一部分，川普政府將獲得 USA Rare Earth 約 1,610 萬股股份，並取得可額外購買 1,760 萬股的認股權證，兩者的定價皆為每股 17.17 美元，接近該公司本月稍早的股價水準。

這項交易也是川普政府近年來進軍關鍵礦產領域的最新動作。此前，美國政府已分別入股 MP 材料 (MP-US) 、Lithium Americas (LAAC-US) 以及 Trilogy Metals(TMQ-US) 等礦業公司。

一名川普政府高層官員上月表示，政府正計畫與美國礦業部門達成更多「歷史性交易」，以提升鋰、稀土及其他關鍵礦產的產量，這些資源被廣泛用於國防、AI 及相關高科技領域。

此外，消息人士透露，USA Rare Earth 已聘請金融服務公司建達公司（Cantor Fitzgerald）協助募資。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）之子布蘭登．盧特尼克（Brandon Lutnick）為該公司董事長。

白宮方面尚未立即回應《路透》的置評請求，USA Rare Earth 則婉拒發表評論。

中國是全球最大的稀土加工國。稀土由 17 種礦物組成，廣泛用於各類電子產品與軍事設備。

相較之下，美國目前僅生產少量稀土，這也促使美國政府近年來積極推動提升國內稀土產量。

USA Rare Earth 正與德州礦產資源公司（Texas Mineral Resources）合作，在德州 Sierra Blanca 開發一座稀土礦場，預計於 2028 年投產。