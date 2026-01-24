鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-24 11:40

白銀周五 (23 日) 首次突破每盎司 100 美元，創歷史新高，Money Metals Exchange 總裁兼執行長 Stefan Gleason 指出，從黃金白銀比和礦業股指數來看，「白銀市場的漲勢可能才剛開始」。

白銀的價格衝上每盎司 100 美元，市場密切關注這一貴金屬的人士均大加關注。白銀兼具貴金屬與工業金屬特性，供應緊張，因此許多投資人看好其進一步上漲潛力。

‌



3 月交割的白銀期貨周五最高觸及每盎司 100.78 美元，為歷史盤中最高價，收盤報 100.64 美元，上漲 4.4%。白銀期貨本月迄今已上漲超過 42%，道瓊市場數據顯示，有望創下自 1979 年 12 月以來最佳單月表現。

Gleason 指出，黃金與白銀比率的突破，以及礦業股票指數的走高，代表「白銀市場可能才剛開始上漲，而非結束。」

黃金與白銀比率反映兩者的相對價值，目前約為 50，也就是約 50 盎司白銀可買 1 盎司黃金。這個比率比過去幾年的平均水準大幅下降，代表白銀比起黃金更強勢上漲。

Gleason 說：「白銀市場展現驚人動能，每次回檔或停頓都被快速買入。」

Forex.com 全球宏觀經濟分析師 Fawad Razaqzada 表示，「白銀已連續突破多個里程碑，交易員樂於在每次下跌時買入。」

根據 Silver Institute 的統計，2025 年是全球白銀連續第五年供給不足。

白銀也因為被視為黃金的替代品而受到關注。黃金 2 月期貨周五創新高，收在每盎司 4,979.70 美元。

Solomon Global 黃金與白銀供應公司董事總經理 Paul Williams 表示，「對許多人而言，黃金價格過高，想參與貴金屬榮景，白銀成為負擔得起的選擇。」

Williams 表示，白銀在 2026 年的潛在目標價可達每盎司 120 美元，「推動這波漲勢的因素可能會持續，加上地緣政治緊張，使白銀避險吸引力仍未消退。」