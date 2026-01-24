鉅亨網編譯余曉惠
白銀周五 (23 日) 首次突破每盎司 100 美元，創歷史新高，Money Metals Exchange 總裁兼執行長 Stefan Gleason 指出，從黃金白銀比和礦業股指數來看，「白銀市場的漲勢可能才剛開始」。
白銀的價格衝上每盎司 100 美元，市場密切關注這一貴金屬的人士均大加關注。白銀兼具貴金屬與工業金屬特性，供應緊張，因此許多投資人看好其進一步上漲潛力。
3 月交割的白銀期貨周五最高觸及每盎司 100.78 美元，為歷史盤中最高價，收盤報 100.64 美元，上漲 4.4%。白銀期貨本月迄今已上漲超過 42%，道瓊市場數據顯示，有望創下自 1979 年 12 月以來最佳單月表現。
黃金與白銀比率反映兩者的相對價值，目前約為 50，也就是約 50 盎司白銀可買 1 盎司黃金。這個比率比過去幾年的平均水準大幅下降，代表白銀比起黃金更強勢上漲。
Gleason 說：「白銀市場展現驚人動能，每次回檔或停頓都被快速買入。」
Forex.com 全球宏觀經濟分析師 Fawad Razaqzada 表示，「白銀已連續突破多個里程碑，交易員樂於在每次下跌時買入。」
他指出，白銀的漲勢從避險需求與利率下降中獲得支撐，但「這波驚人漲幅的主要原因是短期供應緊張」，因此「很難判斷白銀還能上漲多少，或能在當前歷史高點維持多久。供應仍是市場最大限制。」
根據 Silver Institute 的統計，2025 年是全球白銀連續第五年供給不足。
Solomon Global 黃金與白銀供應公司董事總經理 Paul Williams 表示，「對許多人而言，黃金價格過高，想參與貴金屬榮景，白銀成為負擔得起的選擇。」
Williams 表示，白銀在 2026 年的潛在目標價可達每盎司 120 美元，「推動這波漲勢的因素可能會持續，加上地緣政治緊張，使白銀避險吸引力仍未消退。」
不過，他也提醒白銀價格的波動性極高，Solomon Global 同事 Nick Cawley 預期每日價格可能波動 10% 以上。Williams 說，「價格愈高，波動性愈大。獲利了結也可能削弱白銀的光芒。」
