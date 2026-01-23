鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-23 07:30

一名過去看多白銀的交易員表示，白銀已經觸頂，本周價格表現正好印證了他的看法。他現在的策略是押寶能源股，對科技股、尤其是科技七巨頭 (Mag 7) 保持戒心，同時認為世界各地的股票將有比美股更突出的表現。

曾為機構交易員、現為《Macro Tourist》部落格作者的 Kevin Muir 認為，目前的價格走勢顯得疲態盡露。他表示，希望看到價格回檔 20 美元過後，再重新評估部位。

他目前採取偏空但幅度有限的策略：賣出買權價差 (call spread)，也就是同時賣出一個較低履約價的買權，並買進一個較高履約價的買權。

與此同時，Muir 仍然看好黃金的長期遠景，他說：「我甚至可以想像黃金漲到 8000 或 10000 美元。」

為了強化自己的論點，他引用金融史學家 Jim Grant 的一句名言：「成功的投資，是讓所有人最後才同意你。」

看衰科技七巨頭

在力挺不受市場青睞的能源股同時，Muir 也愈來愈擔心科技股，特別是科技七巨頭的風險正在累積。他認為這些股票持股過度集中、估值昂貴。

他說：「對未來的樂觀已經被完全反映在價格中，長期來看，這些資產幾乎不可能成為優秀的投資。」

Muir 清楚表明他厭惡「擁擠交易」，直言 Mag 7 交易「已經壞掉」且已「泡沫化」。根據他的分析，那斯達克 100 指數已經四個月未創新高，但代表那斯達克市值排名接下來 100 大公司的「Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF」(QQQJ-US)，卻不斷刷新歷史紀錄。

他還提到，科技股在網路泡沫破裂時雖然重挫，但投資人可能忘了，當時公用事業、保險與運輸等其他產業，反而交出強勁的報酬表現。

美國資產相對弱勢

Muir 指出的另一個廣泛結構性趨勢是：美國不再是投資人唯一的選擇。

過去 52 周以來，iShares MSCI 全球股票 ETF 上漲 30%，相較之下，標普 500 僅上漲 12%。

Muir 進一步闡述他的整體理論：過去，外國向美國出售商品、收取美元後，並未將資金換回本國貨幣，而是再投入美國金融資產。