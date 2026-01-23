鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-23 13:30

日本央行周五 (23 日) 決定維持利率不變，完全符合市場預期。然而，多位策略師分析指出，此次決議在通膨預測與政策前瞻上展現出「鷹派」傾向，反映出官方對經濟與物價前景的信心增強。

策略師：日銀按兵不動但釋放偏鷹訊號 短期內日元仍走軟(圖:shutterstock)

鷹派立場明確

匯豐（HSBC）亞洲首席經濟學家 Frederic Neumann 表示，日銀上調通膨預測顯示官員對價格走勢更具信心，這為未來進一步升息奠定了基礎。

SEB 亞洲策略主管 Eugenia Fabon Victorino 強調，日銀在聲明中刪除了關於貿易影響「高度不確定性」的措辭，顯示其對經濟的評估比去年 10 月更為樂觀。她預計下一次升息可能發生在 7 月，且緊縮政策將持續至 2026 年。

野村證券匯率策略師 Yujiro Goto 與三菱日聯摩根士丹利證券首席債券策略師 Naomi Muguruma 均指出，市場已經開始定價 4 月升息的可能性，這主要受到日銀審議委員高田創先前主張升息，以及潛在通膨持續走強的影響。

Resona 資產管理首席策略師 Mamoru Shimode 表示，2 年期債券殖利率的上升，反映了市場對 4 月升息的微妙預期，植田和男總裁的記者會可能會為此鋪路。

日元短期內恐仍走軟

儘管日銀立場轉鷹，將利率維持在 30 年最高水準，日元兌美元匯率依舊疲軟，一度觸及 158.74。

Amundi 日本股票投資主管 Hiromi Ishihara 指出，相對於當前的通膨水準，現行利率顯然過低，短期內日元可能進一步走軟，雖然不至於出現無序拋售，但她預期政府可能會介入干預。