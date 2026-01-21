鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-21 15:15

房市買氣明顯降溫，屋主恐怕得做好長期抗戰的心理準備。房仲業者統計內部成交資料，2025 年全台平均銷售天數已突破 100 天大關，來到 104.2 天；在議價率部分，全台平均議價率擴大至 16.7%。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，2025 年起房市進入盤整期，市場結構正式往買方市場傾斜。

住商機構觀察全台 2025 年成交資料發現，去年全台銷售天數平均增加 17 日，突破百日大關來到 104.2 日；而議價率則達 16.7%，相較 2024 年增加 3.7 個百分點。

賴志昶分析，自 2024 下半年起，央行祭出史上最嚴的信用管制措施，加上銀行放款水位緊縮，致使買方貸款難度增高，2025 年市場觀望氣氛濃厚，房市正式進入盤整階段，過去房市熱區「隨便賣、隨便賺」或「開價即成交價」的榮景不再，市場結構已明顯轉向買方市場，在量縮格局下，全台物件銷售期拉長至破百日、議價空間擴大至 15% 以上，逐漸成全台通例。

觀察六都銷售天數，以雙北地區銷售天數增幅最為驚人，新北市 2025 年平均銷售天數達 108.5 日，較 2024 年大幅增加 36.5 日；台北市也從 66.9 日拉長至 98.6 日，銷售天數增加約 31.7 日。至於議價率方面，雙北市仍是鐵板一塊，台北市 2025 年平均議價率為 13.4%，為六都最低，且較 2024 年同期僅增加 1.4 個百分點；至於新北市歷經一整年房市低潮，議價率竟也僅增加 2.1 個百分點，2025 年平均議價率來到 14.2%。

賴志昶認為，雙北由於生活與商業機能健全，價格較具支撐力道，加上屋主多為高資產族群，手頭銀彈充足，較不願低頭讓利，兩大因素交織之下，令台北、新北的議價率變動不大，也讓區域銷售難度大幅增加。

另值得注意的是，賴志昶說，台南市、高雄市雖說銷售天數仍達 107.8、97.9 日，但與 2024 年相比變動幅度不大，甚至高雄市銷售天數還是六都中唯一呈現減幅，主因為過去南二都受科技題材帶動，吸引不少置產買盤，但歷經打房，投資風氣散去，部分屋主為加速資金流動，心態出現軟化，加諸過去房價補漲較多，屋主讓利空間較大，因此讓台南、高雄 2025 年議價率分別擴大到 18.3%、16.7%。