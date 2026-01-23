Bitget 2026-01-23 12:08

日本首相高市早苗拍板於 1 月 23 日解散眾議院、全面改選 465 席，引爆「高市交易」。日圓貶值、股市偏多、債市承壓的市場結構更加明確。美元兌日圓一度逼近 159，台幣兌日圓同步走強、穩定於 5 元附近。商品期貨交易委員會數據顯示，槓桿基金單週大舉加碼日圓空單，創下 2015 年以來最大增幅。想換便宜日圓的朋友再等等，野村證券交易員預期跌到 165 官方才會出手干預。

讀賣新聞披露：高市內閣擬提前改選眾議院 465 席

‌



早在 1 月 10 日，讀賣新聞就披露，日本首相高市早苗已在評估提前解散眾議院的可能性。隨後相關消息於市場間迅速發酵，引爆「高市交易」行情：美元兌日圓一度升破 158 關卡、改寫近一年新高區間，日經 225 期貨同步急拉。

市場普遍解讀，高市內閣自 2025 年 10 月上台以來支持率長期維持在約七成高檔，此時提前解散眾議院、發動選戰，有利於鞏固政權基礎。在政策路線上，高市政權被視為「積極財政＋容忍弱勢日圓」的代表，主軸在於擴張性財政、國防與產業投資，透過較弱日圓拉抬出口與股市表現。

消息傳出後，外匯市場迅速反應。紐約匯市中，美元兌日圓單日漲幅擴大至約 0.6% 至 0.7%，盤中一度觸及 158.03，創下近一年來的新高價位區間，反映投資人提前押注選後更寬鬆的財政與貨幣環境。

高市早苗 1 月 19 日拍板：23 日解散眾議院、2 月 8 日大選

2026 年 1 月 19 日，高市早苗正式宣布，將於 1 月 23 日通常國會開議當天解散眾議院，並規劃 1 月 27 日公告大選、2 月 8 日投開票，全面改選眾議院 465 個席次。

路透社報導，高市此次提前大選，核心訴求包括增加政府支出、推動減稅措施，以及加速國防建設的新安全戰略。這也將是她自去年 10 月就任日本首位女性首相以來，首次接受全國性選舉考驗。若高市成功在眾議院取得穩定多數，將有助於其在國會內推動更具侵略性的財政與產業政策，這也是近期金融市場提前出現「賣日圓、買風險資產」反應的關鍵背景。

隨著高市早苗於 1 月 19 日正式宣布解散眾議院，日本金融市場在 19 至 20 日持續波動，反映市場對財政擴張雨政治不確定性的再定價過程。

2026 年 1 月 20 號，日經 225 指數開在 55,600，單日高點：55,600、低點：54,990，收盤價 55,140。或受解散眾議院消息獲利了結壓力，日經指數單日下跌 1.1%。儘管短線拉回，指數月內仍站穩 5.5 萬點整數關卡，顯示「高市交易」的中期結構尚未遭到破壞。

匯率：日圓承壓，美元兌日圓逼近 159

外匯市場方面，美元兌日圓交易對 1 月 20 日下跌約 0.3%，截稿前美元兌日圓約 157.66。市場分析指出，政治變數升高，加上高市政權激進財政形象，持續對日圓形成結構性壓力。

高市解散國會，台幣兌日圓可望穩定在 5 上方

除美元兌日圓外，「高市交易」也明顯反映在台幣兌日圓（TWD/JPY） 走勢上。隨著日圓持續轉弱，台幣相對維持穩定，使台幣兌日圓匯率在 1 月中旬後持續走升。台幣兌日圓 4 小時線在 1 月 19–20 日區間維持於 4.98–5.02 日圓附近震盪，13 日一度觸及 5.03 上方。

外匯交易員分析，若高市早苗於 2 月眾議院大選中順利勝選，並持續推動 擴張性財政、國防投資與產業補貼政策，日圓中期偏弱格局恐將延續，台幣兌日圓有機會維持在 5 元附近的相對高檔區間。

債市與外資動向：債匯雙殺壓力浮現

值得注意的是，日本 30 年期國債殖利率近期創下歷史新高，反映市場對未來財政赤字與發債規模的疑慮，並拖累部分金融股表現。市場亦開始預期，外資可能階段性減碼日債部位，轉向股市或海外風險資產。

槓桿基金大舉加碼日圓空單，單週增幅創 2015 年以來新高

衍生性商品市場的資金流向，進一步佐證「高市交易」並非短線情緒反應，而是已獲得對沖與槓桿資金的結構性押注。根據商品期貨交易委員會（CFTC） 公布的最新部位報告，上週，槓桿基金將日圓淨做空部位一口氣增加 35,624 口合約，創下 2015 年 5 月以來的最大單週增幅。

便宜日圓再等等！野村證券：跌到 165 官方才會干預

從選擇權市場來看，機構投資人對「美元強、日圓弱」的部位配置仍在持續累積。野村證券倫敦資深外匯選擇權交易員 Sagar Sambrani 指出，市場對美元兌日圓的多頭結構需求依舊穩定：「對沖基金對美元兌日圓的多頭結構需求持續存在，我們觀察到單一選擇權買盤與槓桿型買盤穩定成長。市場普遍預期，日本官方真正可能出手干預的區間，將落在 160 至 165 一帶。」

