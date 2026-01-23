Raymond James上調Alphabet至強力買進：AI技術堆疊全面加速

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-23 10:16

據《Investing.com》報導，Raymond James 上調 Alphabet(GOOGL-US) 股票評級至「強力買進」，分析師 Josh Beck 表示，他針對 Google 雲端平台 (Google Cloud Platform, GCP) 與搜尋業務進行的最新由下而上分析，促使他上修對 Alphabet 2026 年與 2027 年的預測，其中 2027 年營收展望已高於華爾街共識。

Raymond James上調Alphabet股票評級至強力買進(圖：Shutterstock)

Beck 在給客戶的報告中寫道，「我們認為 Alphabet 很可能正進入一個 AI 技術堆疊 (AI stack) 敘事改善、預測持續上修的循環，這有望成為公開市場中最優質的 AI 營收加速題材之一。」

‌



他補充稱，「我們對 2026 年的基本假設是，AI 堆疊的敘事與基本面上修，將成為大型網路股表現的主要驅動力，而非均值回歸的交易邏輯。」

在雲端業務方面，Beck 預估 GCP 將在 2026 年成長 44%、2027 年成長 36%，均高於市場預期。他指出，這主要來自基礎設施與平台服務的強勁貢獻，背後動能包括 TPU 與 GPU 的大規模部署，以及 Gemini API 與 Vertex AI 採用率持續提升。

Beck 估計，到 2027 年底，GCP 來自 TPU 的年化營收可達約 250 億美元；約 200 億美元來自 GPU；約 100 億美元來自 Gemini API；以及約 25 億美元來自 Vertex AI。

在搜尋業務方面，Beck 預測 2026 年與 2027 年的成長率均為 13%，高於市場共識。他認為，傳統搜尋的下滑，將被 AI Overviews、AI 模式與 Gemini 採用規模擴大所抵銷。

分析師也預期，AI 驅動的搜尋查詢，將因搜尋情境與轉換率提升，支撐高於平均水準的每次點擊成本 (CPC) 成長。

報告引述 Google Search 負責人 Liz Reid 指出，「透過 AI Overviews，用戶搜尋次數增加，也提出更多、且往往更長、更複雜的問題。」她表示，更多連結與更多查詢，正在創造額外的變現機會。